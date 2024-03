Κόσμος

ΗΠΑ - Tik tok: Ένα βήμα πιο κοντά στην απαγόρευσή του - Πέρασε από την Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που ''πέρασε'' σήμερα από την Βουλή των αντιπροσώπων σχετικά με το tik tok. Ποια η απάντηση της εταιρείας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υιοθέτησε σήμερα με ψήφους 352 υπέρ και 65 κατά ένα νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, εφόσον το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν διακόψει κάθε δεσμό με τη μητρική εταιρεία του ByteDance και ευρύτερα με την Κίνα.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πλατφόρμα, που δεν φαινόταν να απειλείται πριν από κάποιες ημέρες, ακόμα κι αν η έκβαση της ψηφοφορίας που θα ακολουθήσει στη Γερουσία παραμένει αβέβαιη.

Πάντως οι ηγέτες του Δημοκρατικού και Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Επιτροπής Πληροφοριών της αμερικανικής Γερουσίας δήλωσαν ενθαρρυμένοι από την υπερψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.

«Ανυπομονούμε να εργαστούμε από κοινού προκειμένου αυτό το νομοσχέδιο να περάσει από τη Γερουσία και να υπογραφεί σε νόμο», επισημαίνουν σε μια κοινή ανακοίνωση οι γερουσιαστές Μαρκ Γουόρνερ και Μάρκο Ρούμπιο, ο Δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής και ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος αντίστοιχα.

Από την πλευρά του, το TikTok χαρακτήρισε το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων μια «απαγόρευση» και προέτρεψε τους Αμερικανούς γερουσιαστές να ακούσουν τους ψηφοφόρους τους προτού αναλάβουν οποιαδήποτε δράση.

«Η διαδικασία ήταν μυστική και το νομοσχέδιο είχε μπλοκάρει για έναν και μοναδικό λόγο: Πρόκειται για μια απαγόρευση. Ελπίζουμε πως η Γερουσία θα αναλογιστεί τα γεγονότα, οι γερουσιαστές θα ακούσουν τους ψηφοφόρους τους και θα συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο στην οικονομία, τις επτά εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις και τους 170 εκατομμύρια Αμερικανούς που χρησιμοποιούν την υπηρεσία μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Tύπου του TikTok.

