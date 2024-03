Αθλητικά

Χάποελ Ιερουσαλήμ – Περιστέρι: Νίκησε κι ελπίζει…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Περιστέρι πέρασε από την προσωρινή έδρα της Χάποελ και θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική, για να πάρει την πρόκριση.

-

Συνέχεια στο όνειρο της πρόκρισης στα προημιτελικά του Basketball Champions League, έδωσε το Περιστέρι. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πέρασε νικηφόρα με 76-61 από το «ουδέτερο» Σομπατέλι, που αποτελεί την έδρα της Χάποελ Ιερουσαλήμ, για την 5η αγωνιστική της φάσης των «16», καλύπτοντας τη διαφορά της ήττας της (-2) στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και μειώνοντας στη 1 νίκη τη διαφορά από τους δεύτερους Ισραηλινούς στον 11ο όμιλο (ρεκόρ 3-2 η Χάποελ, 2-3 το Περιστέρι).

Πλέον οι «κυανοκίτρινοι» χρειάζονται στην τελευταία αγωνιστική νίκη επί της Τενερίφης και ήττα της Χάποελ από την Καρσίγιακα, για να πάρουν αυτοί το «εισιτήριο» της πρόκρισης.

Η άμυνα του δευτέρου ημίχρονου και η διάρκεια που επέδειξε στο κομμάτι της επίθεσης στον... επίλογο του αγώνα, απλοποίησαν το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Το Περιστέρι εγκλώβισε τους γηπεδούχους στους 7 πόντους στην τέταρτη περίοδο και με επιμέρους σκορ 7-17 έκοψε πρώτο το νήμα του τερματισμού, εξασφαλίζοντας και μία διαφορά 15 πόντων.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Τζο Ράγκλαντ με 16 πόντους και 10 ασίστ, ενώ «διπλός» ήταν και ο Τρέβορ Τόμπσον με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Από την ομάδα του Ηλία Καντζούρη, μοναδικός παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Σπίντι Σμιθ με 10.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-44, 54-61, 61-76

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρέγιτς, Μπαλντίνι, Πέσιτς

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Ηλίας Καντζούρης): Μπλέιζερ 3 (1), Κάρινγκτον 9, Λεμάρ 7, Ράντολφ 9, Ζούσμαν, Κορνέλιους 3 (1), Χάνκινς 6, Τζόνσον 3, Λέβι 2, Σμιθ 10 (2), Γουίλιαμς 9.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Κασελάκης 9, Λοβ 4, Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Ράγκλαντ 16 (2), Γουίλιαμς 8 (1), Ντάνγκουμπιτς 6, Πουλιανίτης, Ρένφρο 8, Τόμπσον 10, Ξανθόπουλος, Ζούγρης.