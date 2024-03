Οικονομία

Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει τέσσερις φορές τα επιτόκια εντός του 2024

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα δήλωσε σε συνέντευξή του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας.

-

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να μειώσει το κόστος δανεισμού δύο φορές πριν από τις θερινές διακοπές του Αυγούστου και άλλες δύο φορές πριν από το τέλος του έτους, χωρίς να επηρεαστεί από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

"Είναι σκόπιμο να γίνουν δύο μειώσεις των τιμών πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και τέσσερις κινήσεις κατά τη διάρκεια του έτους φαίνονται λογικές. Στο μέτρο αυτό, συμφωνώ με τις προσδοκίες των αγορών", ανέφερε χαρακτηριστικά .

"Πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε τα επιτόκια σύντομα, ώστε η νομισματική μας πολιτική να μην γίνει πολύ περιοριστική", δήλωσε ο κ Στουρνάρας, στο Bloomberg από το Λονδίνο που βρίσκεται.

"Θα έχουμε ελάχιστες νέες πληροφορίες πριν από τη συνεδρίαση του Απριλίου, ειδικά για τους μισθούς στις αρχές του 2024 - αλλά θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία πριν από τη συνεδρίαση του Ιουνίου", δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ την περασμένη εβδομάδα. "Νομίζω ότι για να μειώσουμε τα επιτόκια ήδη τον Απρίλιο θα πρέπει να δούμε την οικονομία να καταρρέει και δεν το περιμένω κάτι τέτοιο."

"Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν συμμερίζεται καθόλου το επιχείρημα ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να μειώσει τα επιτόκια πριν το κάνει η Fed - «και σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μου συμφωνούν με αυτό", δήλωσε.

"Είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι και η ζώνη του ευρώ είναι μια μεγάλη ανοικτή οικονομία με ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία", δήλωσε ο Στουρνάρας. "Πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για την οικονομία της ευρωζώνης - τίποτα άλλο", ανάφερε συμπληρώνοντας ότι «η υπόθεση της μείωσης των επιτοκίων είναι πολύ πιο πειστική για τη ζώνη του ευρώ απ' ό,τι για τις ΗΠΑ".

Πέραν του 2024, ο διοικητής της ΤτΕ αναμένει ότι το επιτόκιο καταθέσεων, που σήμερα βρίσκεται στο υψηλό ρεκόρ του 4%, "θα μειωθεί σταδιακά στο 2% στο τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026". Κρίνει ότι αυτό είναι ένα ουδέτερο επίπεδο. "Προς το παρόν δεν βλέπω τα επιτόκια να πέφτουν κάτω από το 2%, όπως συνέβαινε πριν από την πανδημία» όπως είπε.

Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι "η οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ είναι πολύ ασθενέστερη από ό,τι αναμενόταν και οι κίνδυνοι είναι προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά και οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι".

Για τις μισθολογικές αυξήσεις εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφέροντας ότι οι πραγματικοί μισθοί θα φθάσουν στο προ της πανδημίας επίπεδο μόνο το 2025.

"Οι μισθοί εξακολουθούν να καλύπτουν τη διαφορά, χωρίς να προηγούνται του πληθωρισμού. Δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε τον κίνδυνο ενός σπιράλ μισθών-τιμών", είπε συμπληρώνοντας ότι "Πολύ περισσότερο που η ονομαστική αύξηση των μισθών μετριάζεται και τα κέρδη απορροφούν μέρος των μισθολογικών αυξήσεων".

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Φονική έκρηξη σε εστιατόριο (βίντεο)

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 15χρονη που της επιτέθηκαν τρεις 16χρονες

Εμπρησμοί - Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την ώρα που φλέγονταν τα οχήματα