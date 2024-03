Life

“Έρωτας φυγάς”: sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Πάρτε πρώτοι μια γεύση από όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1.

Ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Η Μαργέτα είναι ανένδοτη, θέλει να πάει στο Κιάρι!





Ο Μάρκος χειρουργείται, αλλά οι πιθανότητες να επιβιώσει είναι ελάχιστες… Η Αλεξάνδρα καταρρέει. Η Μαργέτα, παρά τον κίνδυνο που διατρέχει να αποκαλυφθεί ότι είναι ζωντανή, θέλει να επιστρέψει στο Κιάρι για να συμπαρασταθεί στην Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Ο Μάρκος ζητά απ’ τον Ιάσονα να προσέχει τα παιδιά και τη γυναίκα του. Ο Ιάσονας, μετανιωμένος για όσα έγιναν στο παρελθόν, αποφασίζει να στηρίξει την Αλεξάνδρα σε ό,τι κι αν αποφασίσει. Επιπλέον, ο Μάρκος ζητά απ’ τον Στέφανο να επιστρέψει τον Στεφανάκο στην Ευγενία για να μεγαλώσει ο μικρός μ’ έναν απ’ τους δυο γονείς του. Όλοι – μέσα στον πόνο - ελπίζουν σε ένα θαύμα, ενώ ο Μάρκος βρίσκεται στην αγκαλιά της Αλεξάνδρας, της γυναίκας που λάτρεψε όσο τίποτε άλλο…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

