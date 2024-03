Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ομοφοβική επίθεση: Οι Τσούνης, Τζιτζικώστας και Αγγελούδης καταδίκασαν τις επιθέσεις

Τι είπαν οι τρεις άντρες για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχθηκαν τρανς άτομα στην Θεσσαλονίκη.

Σε κοινές δηλώσεις καταδίκης των ομοφοβικών επιθέσεων εναντίον ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που σημειώθηκαν στην πόλη, προχώρησαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Γιώργος Τζ. Τσούνης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Έρχομαι συχνά στη Θεσσαλονίκη. Ήρθα ως πρέσβης και έχω έλθει πολλές φορές πριν γίνω πρέσβης, και θα επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη και αφότου αποχωρήσω από το γραφείο γιατί η πόλη βρίσκεται στην καρδιά μου. Είναι μια όμορφη πόλη γεμάτη όμορφους, ανεκτικούς, αξιοπρεπείς και ευγενικούς ανθρώπους», δήλωσε ο πρέσβης, επισημαίνοντας την ανάγκη να καταδικαστούν από όλους πράξεις φανατισμού και μίσους, οι οποίες δεν έχουν θέση στη Θεσσαλονίκη και πουθενά αλλού. «Ας επιλέξουμε την αγάπη και την καλοσύνη, την ενότητα και την συμπεριληπτικότητα. Τη γλώσσα της αγάπης μπορούν να την ακούσουν οι κωφοί και να την δουν οι τυφλοί», πρόσθεσε εξηγώντας την απόφαση να ενώσει τη φωνή του με τις αρχές της πόλης και της περιοχής ενάντια «στις αποτρόπαιες πράξεις, με την ελπίδα να ρίξουμε φως σε αυτό το θέμα».

Αναφερόμενος στους δύο νέους που δέχθηκαν την επίθεση στην Πλατεία Αριστοτέλους παρατήρησε πως «είμαι σε μια ηλικία που θα μπορούσαν να είναι παιδιά μου», αλλά «μόνο και μόνο επειδή δεν ήταν παιδιά μου, ήταν παιδιά κάποιου και το φιλότιμό μας απαιτεί να ενεργούμε σαν να είμαστε όλοι παιδιά του Θεού» και «να ενεργούμε με συμπόνια και ευπρέπεια και καλοσύνη και συμπεριληπτικότητα», γιατί «καθένας έχει το δικαίωμα να είναι αυτός που είναι και να είναι αποδεκτός από όλους και να ζει με ασφάλεια».

«Αυτό είναι το ηθικό και αυτό εγγράφεται στο ελληνικό ήθος ως η αγάπη της τιμής. Καθώς η αγάπη για την τιμή ή το φιλότιμο είναι θεμελιώδες δόγμα σε αυτήν την κοινωνία, ας αγκαλιάσουμε λοιπόν την αγάπη και την ενότητα και την καλοσύνη», κατέληξε ο κ.Τσούνης.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επισήμανε: «Ο καθένας έχει το αυτονόητο δικαίωμα να κινείται, να εκφράζεται, να λειτουργεί με τον τρόπο που επιλέγει, με τον τρόπο που θέλει. Αυτή είναι η αυτονόητη λειτουργία της κοινωνίας της πόλης μας. Αυτή θα προστατεύσουμε και δε θα επιτρέψουμε ποτέ μα ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε εκδήλωση βίας που θα ακυρώνει όλα αυτά. Όλοι έχουν δικαίωμα να εκφράζονται με τον τρόπο που θέλουν, να λειτουργούν με τον τρόπο που θέλουν. Και εμείς θα πρέπει αυτό το αυτονόητο κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο έχει κατακτηθεί, να το διατηρήσουμε, να το προστατεύσουμε και να το υποστηρίξουμε».

«Είναι προφανές ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Η Θεσσαλονίκη είναι μια ανοιχτή πόλη, μια πόλη πολυπολιτισμική, μια πόλη πολύχρωμη και προφανώς τέτοια γεγονότα δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας», προσέθεσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

