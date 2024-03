Κοινωνία

Αττική: Συμμορία έκλεβε μηχανές και “θησαύριζε”

Τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί από την έρευνα, μετά από την σύλληψη των δύο νεαρών που είχαν “πλούσια δράση”.

Από αστυνομικούς εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών στα νότια προάστια της Αττικής.

Κατασχέθηκαν πιστόλι, κλεμμένη μοτοσυκλέτα, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων , 11 κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 9.550 ευρώ.

Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών μηχανών, καθώς και απόπειρα κλοπής και υπεξαίρεση οχήματος

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα-συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών στα Νότια Προάστια της Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 12 και 13-3-2024, σε περιοχές της Αττικής, δύο μέλη της συμμορίας (24χρονος και 22χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές και επιπλέον σε βάρος του 22χρονου για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2023, ενώθηκαν μεταξύ τους και σύστησαν εγκληματική ομάδα –συμμορία με σκοπό την αφαίρεση μοτοσικλετών μεγάλης αξίας κυρίως από την περιοχή της Ηλιούπολης με τη χρήση οχημάτων τύπου van αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες οι ανωτέρω κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας οχήματα τύπου van που είχαν στην κατοχή τους, τα οποία είτε είχαν ενοικιάσει, είτε είχαν αφαιρέσει, κινούνταν κυρίως στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου αναζητούσαν σταθμευμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες μεγάλης αξίας. Μόλις εντόπιζαν τη μοτοσικλέτα-στόχο, στάθμευαν το όχημά τους σε κοντινή απόσταση και χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία ή απασφαλίζοντας με λάκτισμα το τιμόνι, προέβαιναν στην αφαίρεση της με τη συνδρομή έτερων συνεργών τους οι οποίοι αναζητούνται. Προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό της μοτοσικλέτας τα μέλη της συμμορίας μετέφεραν τις αφαιρεθείσες μοτοσικλέτες με αυτοκίνητο τύπου van, στο οποίο τις φόρτωναν ενώ άλλες φορές τις μετέφεραν με τη χρήση έτερου δικύκλου.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας ήταν συστηματική και αδιάκοπη, ενώ χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου μεγιστοποιήσουν το οικονομικό όφελος, διέπρατταν την ίδια ημέρα και σε διάστημα μόλις λίγων ωρών, πλήθος κλοπών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής για να ανακόψει τη δράση τους συγκρότησε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία ήταν επιφορτισμένη με τη συλλογή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και τη διενέργεια περιπολιών στους τομείς δράσης τους, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Από την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από το σύνολο του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού καθώς και από ειδικές ανακριτικές πράξεις ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και εξακριβώθηκε η συμμετοχή τους σε -7- κλοπές μοτοσικλετών, απόπειρα κλοπής μοτοσικλέτας, κλοπή οχήματος και υπεξαίρεση οχήματος. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική επιχείρηση των ανωτέρω αστυνομικών με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι λάμβαναν ειδικά μέτρα προκειμένου μην εντοπιστούν, καθόσον διέμεναν σε περιοχές εκτός της εγκληματικής τους δραστηριότητας και ακινητοποιήθηκαν.

Σε έρευνα στην οικία του 24χρονου και την κατοχή του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

ηλεκτρικός τροχός κοπής,

ζεύγος γαντιών,

5 κινητά τηλέφωνα,

2 συσκευές γεωγραφικού εντοπισμού (GPS tracker) και

το χρηματικό ποσό των 9.550 ευρώ.

Σε έρευνα στην οικία του 22χρονου και την κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

πιστόλι μαζί με γεμιστήρα,

μοτοσικλέτα που είχε αφαιρεθεί την 7-3-2024 από τη Γλυφάδα,

μαχαίρι τύπου «ματσέτα» συνολικού μήκους -57- εκατοστών,

μεταλλικά εργαλεία,

κατσαβίδια,

ηλεκτρικοί τροχοί κοπής,

γάντια και

-6- κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον σε βάρος των 2 κατηγορουμένων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις συνολικής ποινής κάθειρξης -6- ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω είχαν συλληφθεί από διάφορες αστυνομικές Υπηρεσίες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, κατοχή όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, πρόκληση σωματικών βλαβών και ενδοοικογενειακή βία ενώ παραβιάζουν επανειλημμένα τους περιοριστικούς όρους που τους έχουν επιβληθεί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

