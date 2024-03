Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Ντόρα Μπακογιάννη: Τα παιδιά και τα εγγόνια μου είναι το παν (βίντεο)

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω".

Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω» αναφέρθηκε στην περιπέτεια της με τον καρκίνο χαρακτηρίζοντας την πρώτη της αντίδραση ως «γελοία».

«Η πρώτη δική μου αντίδραση ήταν παντελώς γελοία, όπως συνήθως είναι γελοίες όλες οι αντιδράσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Έλεγα πως θα το κρύψω από τα παιδιά μου, από τον άντρα μου και τα λοιπά. Τα έβαλα λίγο κάτω γιατί, όταν το έμαθα, ήμουν μόνη μου. Ήθελα να το κρύψω για να μην στεναχωρηθούν και φοβήθηκα. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι και φοβήθηκα πάρα πολύ πως θα αντιδράσουν. Βεβαίως, μετά επικράτησε η λογική, επικράτησε η αδελφή μου, η Κατερίνα που είναι ο σοβαρός άνθρωπος σε αυτή την οικογένεια . Μου είπε “τι βλακείες είναι αυτές” και τα λοιπά οπότε τους το είπα».

«Πρέπει να πω ότι αντέδρασαν με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ωριμότητα. Ευτυχώς αυτή η οικογένεια φαίνεται πως στα δύσκολα σοβαρεύεται, στα εύκολα τα κάνει μαντάρα. Πράγματι αυτό το πράγμα κράτησε 24 ώρες, στις 24 ώρες το είπα και δημόσια. Κυρίως ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισε όλη η οικογένεια μου, ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισαν οι φίλοι μου και όλα αυτά μου έδωσαν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν την ίδια αρρώστια, επικοινώνησαν μαζί μου για να μου δώσουν θάρρος. Όλα πάνε καλά και ήταν άλλη μία περιπέτεια στη ζωή μου»

Στην ερώτηση για ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανε, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε: «Σας είπα, τι θα κάνουν τα παιδιά μου. Τα παιδιά είναι το άπαν. Τα παιδιά και τα εγγόνια. Εγώ δεν είχα ποτέ προβλήματα στην ιεράρχηση της αγάπης μου για κάτι. Η οικογένεια μου ήταν πάντοτε πρώτη στην ιεράρχηση. Βεβαίως τα παιδιά μου στην εφηβεία θα έλεγαν πως «όχι, έτρεχες πιο πολύ πολιτικά αντί να ασχοληθείς μαζί μας» αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέσα μου η οικογένεια μου είναι ότι πολυτιμότερο διαθέτω».

