Κατάταξη UEFA: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακος κράτησαν ζωντανό… το όνειρο της 15ης θέσης

Η Ελλάδα βρίσκεται στο κυνήγι του Ισραήλ, της Δανίας και της Νορβηγίας, που έμειναν χωρίς ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι επικές ανατροπές του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στις ρεβάνς για την φάση των «16» του Conference League και οι προκρίσεις στα προημιτελικά της διοργάνωσης κρατούν ζωντανή την Ελλάδα στην μάχη για την 16η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Ο Ολυμπιακός, μάλιστα πέταξε εκτός και την τελευταία ομάδα του Ισραήλ που βρίσκεται πάνω από τη χώρα μας για 1,600 βαθμούς, αφού νωρίτερα η Φιορεντίνα είχε αποκλείσει την Μακάμπι Χάιφα.

Η Ελλάδα μπορεί πλέον να προσπεράσει τους Ισραηλινούς και να κυνηγήσει τους Δανούς και τους Νορβηγούς, που έμειναν χωρίς ομάδα και βρίσκονται σε προνομιούχες θέσεις.

Η βαθμολογία της UEFA:

14) Νορβηγία 31.625

15) Δανία 31.450

16) Ισραήλ 31.125

17) Ελλάδα 29.525

18) Ουκρανία 28.000

Στη 15η θέση βρίσκεται αυτή την στιγμή η Δανία με 31,450 βαθμούς, που επίσης δεν έχει εκπρόσωπο να συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τις δύο ελληνικές ομάδες να χρειάζονται πέντε νίκες για να ανέβουν στην 15η θέση…

