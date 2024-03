Αθλητικά

Μακάμπι - Ολυμπιακός: πρόκριση στους “8” με “ερυθρόλευκη” επική ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στην 8άδα, όπου είχε ήδη περάσει ο ΠΑΟΚ. Ποιες είναι οι άλλες 6 ομάδες. Πότε γίνεται η κλήρωση του Europa Conference League.

-

Μία από τις μεγαλύτερες βραδιές στην ευρωπαϊκή ιστορία των ελληνικών ομάδων, γράφτηκε στην Μπάτσκα Τοπόλα της Σερβίας. Ο Ολυμπιακός διέλυσε 6-1 την τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι Τελ Αβίβ στην παράταση και έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων που ανατρέπει διαφορά τριών γκολ εντός έδρας ήττας, αφού είχε χάσει 4-1 στο «Καραϊσκάκης». Έτσι, η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στους «8» του Europa Conference League.

Τα γκολ των θριαμβευτών πέτυχαν οι Ποντένσε (10΄), Φορτούνης (36΄), Ελ Κααμπί (45+3΄, 65΄), Γιόβετιτς (93΄), Ελ Αραμπί (104΄) ενώ για τους Ισραηλινούς σκόραρε με πέναλτι ο Ζαχάβι στο 57΄.

Οι θρίαμβοι του Ολυμπιακού (6-1 τη Μακάμπι Τελ ΑΒίβ) και του ΠΑΟΚ (5-1 τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ) στις ρεβάνς της φάσης των «16», φέρνουν πλέον δύο ελληνικές ομάδες στα προημιτελικά της διοργάνωσης και στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 της Παρασκευής (15/3) στη Νιόν, τόσο για τη φάση των «8», όσο και για τα ημιτελικά (θα βγουν συνολικά τα ζευγάρια) ως τον τελικό της 29ης Μαΐου στην OPAP Arena.

Οι «ερυθρόλευκοι» και οι Θεσσαλονικείς, που μπορούν πλέον να κληρωθούν και μεταξύ τους στα προημιτελικά ή στα ημιτελικά, θα είναι στους «8» μαζί με τις Φενερμπαχτσέ (Τουρκία), Φιορεντίνα (Ιταλία), Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία), Άστον Βίλα (Αγγλία), Μπριζ (Βέλγιο) και Λιλ (Γαλλία).

Ένα πρώτο ημίχρονο βγαλμένο απο τα πιο τρελά όνειρα των φίλων του Ολυμπιακού! Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατάφεραν μέσα σε 45 λεπτά να διαγράψουν το 1-4 του πρώτου αγώνα και να αρχίσουν να ονειρεύονται τη μεγαλύτερη ανατροπή στην Ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στο 10΄ ο Ποντένσε με σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα «δοκάρι και μέσα» δίνοντας το έναυσμα για το μεγάλο «μπαμ»! Στο 25΄ ο Ελ Κααμπί έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μισπάτι να πραγματοποιεί εκπληκτική επέμβαση. Στο 36΄ ο Ποντένσε έκλεψε τη μπάλα και έβγαλε μπαλιά «πάρε-βάλε» στον Κώστα Φορτούνη ο οποίος έγραψε το 0-2. Και στις καθυστερήσεις (45+3΄) ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά μετά από σέντρα ακριβείας του Ποντένσε έφερε το ζευγάρι στα ίσια.

Έμενε ακόμα ένα ημίχρονο, ενώ η Μακάμπι έμοιαζε εντελώς αποσυντονισμένη. Το σοκ ήταν απίστευτο για τους Ισραηλινούς που πίστεψαν ότι η ρεβάνς θα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Στο 57΄ ο Κανιτσόβσκι βρέθηκε σε θέση βολής και ο Ρέτσος τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή.

Ο Ζαχάβι ανέλαβε την εκτέλεση μειώνοντας σε 3-1. Στο 65΄ από σέντρα του Ορτέγκα, ο Ελ Κααμπί με εκπληκτικό «ψαλίδι» πέτυχε το γκολ της βραδιάς, ισοφαρίζοντας ξανά το σκορ του πρώτου αγώνα. Τα πάντα πλέον κρέμονταν σε μία κλωστή και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιόβετιτς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του έφυγε ελάχιστα άουτ.

Έτσι, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, με το «καλησπέρα» (93΄) ο Γιόβετιτς έγραψε από κοντά το 1-5 μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και πλέον ο «Θρύλος» κρατούσε την πρόκριση στα χέρια του. Τη σιγούρεψε στην εκπνοή του ημιχρόνου της παράτασης (104΄) με τον Μασούρα να δέχεται εκπληκτική κάθετη του Έσε και στη συνέχεια να περνάει στον Ελ Αραμπί ο οποίος απλώς την «έσπρωξε» στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία και θα είναι παρών το μεσημέρι (15:00) στην κλήρωση των προημιτελικών και των ημιτελικών, πριν από το μεγάλο ραντεβού της 29ης Μαϊου στην OPAP Arena.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες: Νταβίντα, Νταβιτζάτζα - Φορτούνης, Ποντένσε

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ρόμπι Κιν): Μισπάτι, Σαχάρ (91΄ Αβ. Κοέν), Ναχμίας, Σαμπορίτ, Ρεβίβο (113΄ Νταβιτζάτζα), Πέρετζ, φαν Όβερεεμ (74΄ Τούργκεμαν), Κανιτσόβσκι, Ντάβιντα, Μίλσον (16΄λ.τρ. Μπίτον, 108΄ Μποντόσο), Ζαχάβι (108΄ Γιον. Κοέν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (106΄ Κίνι), Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Όρτα (82΄ Γιόβετιτς), Φορτούνης (95΄ Μασούρας), Ποντένσε (103΄ Ιμπόρα), Ελ Κααμπί (88΄ Ελ Αραμπί)