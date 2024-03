Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν επιβάτες αεροπλάνου λίγο πριν την απογείωση

Για ποιον λόγο το πλήρωμα του αεροσκάφους πήρε την απόφαση να κατεβάσει τους δύο επιβάτες από την πτήση.

-

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.

Συνελήφθησαν δύο Έλληνες 40 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, διασάλευση της τάξης και παράβαση εντολών Κυβερνήτη.

Πριν την απογείωση του αεροσκάφους από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», οι δύο άνδρες, παρά τις συνεχείς συστάσεις, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη και από τον τελευταίο κρίθηκε αναγκαία η αποβίβαση τους για την ασφάλεια της πτήσης.

Τι έκαναν; Ο 24χρονος κάπνιζε ηλεκτρονικό τσιγάρο και ο 40χρονος δεν έδενε τη ζώνη ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

