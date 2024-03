Γάζα: Έφτασε η ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο (εικόνες)

Το πρώτο πλοίο από την Κύπρο έφτασε στη Γάζα, για τους ανθρώπους που λιμοκτονούν.

Ολοκληρώθηκε η εκφόρτωση των προμηθειών από το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια που έφθασε χθες στη Λωρίδα της Γάζας από την Κύπρο και πλέον είναι δυνατόν να αρχίσει η διανομή του στον πληθυσμό που απειλείται με λιμό ύστερα από πέντε και πλέον μήνες πολέμου, δήλωσε σήμερα η MKO που είναι υπεύθυνη για την επιχείρηση αυτή.

«Εκφορτώθηκαν όλες οι προμήθειες και ετοιμάζονται προς διανομή στη Γάζα», ανέφερε η οργάνωση World Central Kitchen σε δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο. Η οργάνωση δεν διευκρίνισε πότε ή πού θα διανεμηθεί η βοήθεια αυτή.

We did it! Teams of @WCKitchen and @openarms_fund working hard to offload all 200 tons…12 trucks! This was a test! To learn…we could bring thousands of tons a week..with what we learn we will get better…working with the local communities of Palestinians “Operation Safeena” is… pic.twitter.com/tX5FdGlhGB