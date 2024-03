Κόσμος

Κύπρος: Στην Γάζα έφτασε το πλοίο “Open Arms” (βίντεο)

Το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο έφτασε στη Γάζα.

Το πρώτο πλοίο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απέπλευσε από την Κύπρο, άρχισε να ξεφορτώνει στη Γάζα το φορτίο του των 200 τόνων τροφίμων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της ΜΚΟ Open Arms που είναι αρμόδια για την επιχείρηση.

Η World Central Kitchen «ξεφορτώνει τη φορτηγίδα που έδεσε τώρα στην προσωρινή προβλήτα», η οποία χτίστηκε νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Το πλοίο “Open Arms”, της ισπανικής ΜΚΟ μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, και συγκεκριμένα τρόφιμα, στη Γάζα σε συνεργασία με την ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK).

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι στρατεύματα «αναπτύχθηκαν για την ασφάλεια της περιοχής».

«Το πλοίο υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο ασφαλείας», πρόσθεσε ο στρατός, ο οποίος ανέφερε ότι η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας «δεν παραβιάζει» τον αποκλεισμό στον οποίο υπόκειται η Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Το Open Arms απέπλευσε την Τρίτη από τη Λάρνακα με προορισμό τη Γάζα μέσω ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου που άνοιξε από την Κύπρο. Το φορτίο 200 τόνων τροφίμων (ρύζι, αλεύρι, κονσέρβες) παρέχεται από την World Central Kitchen.

Η World Central Kitchen, της οποίας είναι εταίροι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φορτώνει αυτή τη στιγμή περίπου 300 τόνους τροφίμων σε άλλο πλοίο στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο, το “Jennifer”, το οποίο είναι επίσης αποστολή της WCK, και βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας, αναμενόταν να αναχωρήσει σήμερα για τη Γάζα. Ωστόσο η μκο δεν επιβεβαίωσε την αναχώρηση του δεύτερου πλοίου.

