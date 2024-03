Πολιτισμός

Τέμπη: Το τραγούδι για τα θύματα της τραγωδίας (βίντεο)

«Στην Ελλάδα των Τεμπών» τιτλοφορείται το τραγούδι που γράφτηκε και εκτελέστηκε από πολλούς καλλιτέχνες για τα 57 θύματα των Τεμπών.

Ένα συγκινητικό, τραγούδι συνέθεσαν διάφοροι δημιουργοί και καλλιτέχνες για τα 57 θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Το τραγούδι «Στην Ελλάδα των Τεμπών» είναι σε στίχους και μουσική Κωνσταντίνου Γερμανού και Παντελή Κυραμαργιού και ενορχήστρωση του Αλέξανδρου Κούρου.

Το τραγούδι ερμηνεύουν εννιά καλλιτέχνες και συγκεκριμένα οι: Φωτεινή Βελεσιώτου, Κωνσταντίνος Γερμανός, Πάνος Ζώης, Πολυξένη Καράκογλου, Παντελής Κυραμαργιός, Κατερίνα Κυρμιζή, Χάρης Μακρής, Θοδωρής Νικολάου και Σοφία Παπάζογλου.

Αναλυτικά οι στίχοι του τραγουδιού:

«Στην κοιλάδα των Τεμπών

βράζει η Ελλάδα τη βαμμένη με το αίμα των παιδιών

πού χαν όνειρα και φύγαν με λιακάδα

μα δε φτάσανε ποτέ στον προορισμό

Η κοιλάδα των Τεμπών φωνάζει Ελλάδα

τέτοιο έγκλημα πως είναι δυνατόν

να πετιούνται μεσημέρι στον Καιάδα

τα πειστήρια και οι ευθύνες των αρχών

Στα Τέμπη επίμονα ζητάει η κοιλάδα

Την δικαίωση πενήντα επτά ψυχών

Μα οποίος έψαξε το δίκιο στην Ελλάδα

Θα χαθεί στην ασυλία των βουλευτών

Στην κοιλάδα των Σερρών μια Ελλάδα

δίχως μέλλον μα ούτε και παρόν

πως να ζήσουμε σε ετούτη την ρημάδα

παραγράφοντας την μνήμη των νεκρών

Στην κοιλάδα των Τεμπών σε μια Ελλάδα

που οι πολίτες αψηφούν το παρελθόν

βάζουν πλάτες να σβηστούν απ τα τετράδια

τα εγκλήματα υπουργών και βουλευτών

Στα Τέμπη επίμονα ζητάει η κοιλάδα

Την δικαίωση πενήντα επτά ψυχών

Μα οποίος έψαξε το δίκιο στην Ελλάδα

Θα χαθεί στην ασυλία των βουλευτών»

