Bullying με άγριο ρατσισμό: Ανήλικος βάζει αγόρι να του φιλήσει τα παπούτσια (βίντεο)

Σοκ προκαλεί στη Βρετανία βίντεο με έναν λευκό έφηβο που κακοποιεί έγχρωμο συνομήλικο του τον οποίο υποχρεώνει να του φιλήσει τις μπότες.

Του Ισαάκ Καριπίδη

Περιστατικό άγριου εκφοβισμού εφήβου από συνομήλικο του σημειώθηκε στην Αγγλία, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ένας λευκός έφηβος μαζί με την παρέα του βρίσκουν στους δρόμους της πόλης ΚαρλαΊλ στην κομητεία της Κάμπριας της Βορειοδυτικής Αγγλίας ένα έγχρωμο συνομήλικο αγόρι το οποίο επιστρέψει από το σχολείο του.

Αρχικά το προπηλακίζουν όλοι μαζί και λίγο αργότερα το περικυκλώνουν. Ένας από αυτούς που τον έχει ήδη χτυπήσει του ζητάει να σκύψει και να του φιλήσει τις μπότες ενώ τα υπόλοιπα παιδιά γελούν και καταγράφουν με το κινητό τους το περιστατικό.

“A teenager has been arrested after horrific 'racial abuse' was caught on camera of a black schoolboy being forced to kiss the shoe of a white male.”



- Daily Mail UK



pic.twitter.com/fEbyBNti8K