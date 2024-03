Πολιτική

Αντιπυρική περίοδος - Κικίλιας: Μεγάλη η μάχη που θα δώσουμε

«Η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Copernicus”, o χειμώνας 2023-2024 ήταν ο θερμότερος χειμώνας στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα ανέφερε ο Υπουργός

«H αντιπυρική περίοδος θα είναι δύσκολη και η μάχη που θα δώσουμε αυτό το καλοκαίρι θα είναι μεγάλη», τονίζει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Μιλώντας στη «RealNews», επισημαίνει πως «η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Copernicus”, o χειμώνας 2023-2024 ήταν ο θερμότερος χειμώνας στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα. Αποτελεί πλέον παγκόσμια παραδοχή ότι ακόμα και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα δεν αρκούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες, ακραίες φυσικές καταστροφές που πλήττουν όλο τον πλανήτη. Άρα, το “κλειδί” είναι η ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών με επίκεντρο την πρόληψη», δηλώνει ο υπουργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει, φέτος για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, το υπουργείο Περιβάλλοντος με το Πυροσβεστικό Σώμα, τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ μπαίνουν στα δάση και ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ ζώνες σε περίμετρο 100 μέτρων θα διανοιχθούν και γύρω από τα στρατόπεδα.

Επίσης, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, πραγματοποιήθηκε κοινή επιμορφωτική εκπαίδευση όλων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ τον Απρίλιο μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα κληθούν να φέρουν εις πέρας δύσκολα σενάρια σε κοινές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πεδίο με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία και το σωστό συντονισμό την ώρα της κρίσης.

Επιπλέον, με τον Ποινικό Κώδικα, που έφερε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης, αυστηροποιούνται οι ποινές από πλημμέλημα σε κακούργημα για τους καθ’ έξιν εμπρηστές με τις ποινές να φτάνουν τα 10 έτη κάθειρξης και τα πρόστιμα τις 200.000 ευρώ.

«Ταυτόχρονα, ενισχύουμε το Πυροσβεστικό Σώμα με 990 προσλήψεις και υπερδιπλασιάζουμε τις Μονάδες Δασοκομάντος, συστήνοντας 10 επιπλέον ΕΜΟΔΕ σε όλη τη χώρα» σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, ύψους 2,1 δισ., το οποίο αναμένεται τον Απρίλιο να προκηρυχθεί στο σύνολό του, έτσι ώστε από το 2025 να αρχίσουν να έρχονται στη χώρα οι εξοπλιστικές προμήθειες που περιλαμβάνουν από πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, πλωτά μέσα και πάνω από 1.000 πυροσβεστικά οχήματα, μέχρι ραντάρ, μετεωρολογικούς σταθμούς, 112 με ενσωματωμένες τεχνολογίες νέας γενιάς και συστήματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (εθνικά συστήματα διαχείρισης, πρόληψης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης, ανάπτυξη μοντέλων πρόγνωσης φυσικών καταστροφών, drones και εφαρμογές ρομποτικής, σχέδια εκκενώσεων βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, αξιολόγηση επιπέδων κινδύνου με χρήση αλγορίθμων κ.ά.).

Για τις επικείμενες ευρωεκλογές, ο υπουργός υπογράμμισε πως οι πολίτες θα ψηφίσουν τους ευρωβουλευτές που για την πενταετία 2024-2029 θα προασπιστούν, θα διεκδικήσουν και θα εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που σημείωνε ότι «θα επιλέγει και θα συντηρεί από την παράδοση μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσιμα» και ότι θα προχωρεί με μεγάλα τολμηρά βήματα «στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες».

