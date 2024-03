Πολιτική

Μητσοτάκης από Κάιρο: Η συμφωνία θέτει τα θεμέλια μιας στρατηγικής συνεργασίας σε θέματα οικονομίας, ενέργειας και μετανάστευση

"Είναι εξίσου σημαντικό να σταματήσουμε επιτέλους τους ανθρώπους που εμπορεύονται άλλους ανθρώπους '' είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Υπεγράφη την Κυριακή η στρατηγικής σημασίας συμφωνία της Ευρώπης με την Αίγυπτο, που προβλέπει πακέτο στήριξης στο Κάιρο ύψους 7,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Κοινή Δήλωση για μια Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» των δύο πλευρών.

Πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια για την εφαρμογή των στόχων μας και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κάιρο στην τοποθέτηση του στην Ολομέλεια της Συνόδου.

Σχετικά με το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι παράνομης μετανάστευσης ή εμπορίας ανθρώπων», καθώς και ότι «δεν θα ανεχτούμε τη βίαιη μετατόπιση Παλαιστινίων σε άλλες χώρες».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«H δήλωση που υπογράφουμε σήμερα θέτει τα θεμέλια ουσιαστικά για να εφαρμόσουμε τους στόχους μας και να κάνουμε αυτή την στρατηγική συνεργασία αρκετά βαθιά. Να την εμβαθύνουμε τόσο όσο πρέπει για να καλύψουμε τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα ενέργειας, τα οποία αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικά.

Φυσικά, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όχι μόνο να σταθεροποιήσετε την οικονομία σας, αλλά να δημιουργήσετε και νέες θέσεις εργασίας για τους νεαρούς Αιγύπτιους, μέσω των επενδύσεων.

Επενδύσεις, είτε αυτές έχουν σχέση με την ενέργεια, είτε με έργα όπως ο αγωγός διασύνδεσης της Ελλάδας και της Αιγύπτου και η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και φυσικά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά τα έργα θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ενεργειακή μας ασφάλεια.

Είτε μιλάμε για καινούργια και πιο καινοτόμα έργα, όπως για παράδειγμα ίσως η ικανότητα στο μέλλον να αποθηκεύουμε το διοξείδιο του άνθρακα από τις δικές σας κατασκευές και το δικό σας υπέδαφος, είτε πρόκειται για θέματα όπως η μετανάστευση.





Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε φυσικά την τεράστια δουλειά, την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Αίγυπτος για την υποδοχή μεταναστών από πολλές χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιες πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες.

Θα ήταν επίσης καλό, πιστεύω, να υπογραμμίσουμε ότι η Αίγυπτος είναι μία σταθερή χώρα και η σταθερότητα της Αιγύπτου θα βοηθήσει στη σταθερότητα της Λιβύης, του Σουδάν και άλλων χωρών, στις οποίες οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φεύγουν λόγω της κακής οικονομίας ή της κακής πολιτικής κατάστασης.

Είναι εξίσου σημαντικό να σταματήσουμε επιτέλους τους ανθρώπους που εμπορεύονται άλλους ανθρώπους. Να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι παράνομης μετανάστευσης ή εμπορίας ανθρώπων, αλλά να προσπαθήσουμε επίσης να παρέχουμε ασφαλείς δρόμους για νέους Αιγύπτιους, οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για παράδειγμα, είμαστε πολύ κοντά στην Αίγυπτο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί γι’ αυτή τη διμερή συνεργασία. Στην Ελλάδα εργάζονται πολλοί Αιγύπτιοι, όπως το γνωρίζετε και φυσικά θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας και να επιτύχουμε ό, τι περισσότερο μπορούμε.

Όσον αφορά το θέμα της Γάζας, θα ήθελα να σας πω ότι ανησυχούμε και εμείς πάρα πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση που υπάρχει εκεί. Καλούμε για άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων και επίσης υποστηρίζω βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεν θα ανεχτούμε τη βίαιη μετατόπιση Παλαιστινίων σε άλλες χώρες».

Γι’ αυτό ελπίζω πως μπορούμε να συνεργαστούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος μαζί για να μπορέσουμε να βρούμε καινούργιες λύσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο μόνο ρεαλιστικό, μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα λύσει την παλαιστινιακή τραγωδία.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους εξέχοντες συναδέλφους μου και το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί σήμερα, δείχνει το πόσο ενδιαφερόμαστε φυσικά για την προώθηση αυτής της συνεργασίας».





Οι πυλώνες της συμφωνίας

Υπεγράφη νωρίτερα η στρατηγικής σημασίας συμφωνία της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Κοινή Δήλωση για τη Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» των δύο πλευρών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνυπέγραψε τη στρατηγική συμφωνία με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ Ελ Σίσι στο αιγυπτιακό προεδρικό μέγαρο.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, και ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε τη Στρατηγική και Ολοκληρωμένη συνεργασία μας με την Αίγυπτο» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα εργαστούμε μαζί σε έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επισημαίνει:

Πολιτικές σχέσεις

Οικονομική σταθερότητα

Επενδύσεις & Εμπόριο

Μετανάστευση

Ασφάλεια

Άνθρωποι και δεξιότητες

Six European leaders today in Cairo.



This shows how deeply we value our partnership with Egypt. pic.twitter.com/fE4NFDGHRi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024



Η συνάντηση Μητσοτάκη - Σίσι Ο Πρωθυπουργός είχε νωρίτερα διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, πριν την έναρξη της πολυμερούς συνάντησης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ - Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική εταιρική σχέση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, καθώς η Ελλάδα θεωρεί την Αίγυπτο στρατηγικό εταίρο. O Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ - Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική συνεργασία, για την υλοποίηση της οποίας πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ακόμη ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρουν από την κυβέρνηση, επιβεβαιώθηκε η απόφαση των δύο ηγετών να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών με Κοινή Δήλωσή τους για τη σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Αιγύπτου, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση, προσθέτουν, δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου (GREGY Interconnector), το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Αίγυπτος είναι κομβική χώρα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού για ολόκληρη την Ε.Ε. Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Συζητήθηκαν ακόμα ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αυξανόμενη ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της Αιγύπτου και τον υπεύθυνο ρόλο που έχει παίξει στην κρίση. Υπογράμμισε ότι είναι ύψιστης σημασίας να μην υπάρξει αποσταθεροποίηση της περιοχής.

