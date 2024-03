Παράξενα

Χανιά: Έκλεψε 3 φορές το ίδιο ξενοδοχείο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είχε καταφέρει να ''αρπάξει'' τις προηγούμενες φορές και πώς τον ανακάλυψαν οι Αρχές.

-

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας αλλοδαπός ο οποίος προσπάθησε να ξαφρίσει για τρίτη φορά την ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Ο “ποντικός” προσήχθη στην Ασφάλεια, όπου προέκυψε από την αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας ότι είχε διαπράξει ακόμα μια κλοπή και μια απόπειρα στο ίδιο ξενοδοχείο από το οποίο είχε κλέψει χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Η προανάκριση συνεχίζεται, καθώς ερευνάται αν ο αλλοδαπός έχει διαπράξει και άλλες παρόμοιες διαρρήξεις, αλλά στο μεταξύ παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων κατηγορούμενος για κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Καρναβάλια: Ξεκίνησε η μεγάλη παρέλαση με χιλιάδες επισκέπτες (βίντεο)

Εκλογές στη Ρωσία - Θεσσαλονίκη: Ουρές δεκάδων μέτρων για να ψηφίσουν (βίντεο)

Επίθεση με μαχαίρι σε ουζερί: “Οι γιατροί μου είπαν ότι αν δεν είχα πάει, σε 3 λεπτά θα είχα πεθάνει”