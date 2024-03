Κόσμος

Λευκός Οίκος: Οι ρωσικές εκλογές δεν είναι ελεύθερες

Άμεση ήταν η αντίδραση του Λευκού Οίκου στο θηριωδες ποσοστό του Πούτιν στα exit polls.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «οι ρωσικές εκλογές δεν είναι προφανώς ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες», δεδομένου ότι ο Πούτιν έχει φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και εμπόδισε άλλους να είναι υποψήφιοι εναντίον του, σχολιάζοντας την εκλογική διαδικασία με μία και μοναδική πιθανή έκβαση που ολοκληρώθηκε στην Ρωσία.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η «απομίμηση εκλογών» στην Ρωσία στερείται νομιμοποίησης.

«Είναι σαφές για ολόκληρο τον κόσμο ότι το πρόσωπο αυτό, όπως έχει συμβεί συχνά στην Ιστορία, είναι απλώς μεθυσμένο από την εξουσία και κάνει τα πάντα για να κυριαρχεί αιωνίως», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην Μόσχα, η ρωσική εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο κυρίαρχος του Κρεμλίνου συγκεντρώνει το 87,97% μετά την καταμέτρηση του 24% των ψήφων.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του exit poll του κρατικού ινστιτούτου Vtsiom από την κρατική τηλεόραση που τοποθετούσε την επίδοση του Πούτιν στο 87%.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

