Basket League: Το Λαύριο έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Απόλλωνα

Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Basket League το Λαύριο επικράτησε δύσκολα του Απόλλωνα Πάτρας με 82-75. Αυτή ήταν η όγδοη νίκη των γηπεδούχων στο πρωτάθλημα ενώ αντίθετα η ομάδα της Πάτρας γνώρισε την 18η ήττα της.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 37-37, 59-58, 82-75

Οι γηπεδούχοι παρά την αστοχία τους από το τρίποντο (6/24, 25%) κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση του μαχητικού Απόλλωνα ανεβάζοντας στροφές στην τέταρτη περίοδο (23-17).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μάρκους Θόρντον με 17 πόντους ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Βασίλης Μουράτος. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ξαβιέ Καστανέδα με 12 πόντους ενώ 8 πόντους και 11 ριμπάουντ είχε ο Καλίντ Μουρ.

Για τους Πατρινούς ο Ορλάντο Κόουλμαν είχε 23 πόντους (8/10 δίποντα) ενώ από 13 πόντους σημείωσαν οι Τζος Πέρκινς και Τσαντ Μπράουν (12 ριμπάουντ).

Διαιτητές: Τσαρούχα-Τσολάκος-Τσιμπούρης (Κουλούρης)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΛΑΥΡΙΟ (Μέξας): Φλάτεν (1), Μουρ 8, Μουράτος 13 (1), Γκρόμοβς 7, Θόρντον 17 (2), Καστανέδα 12, Ζάρας 8 (1), Χόρχλερ 10 (1)

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Χριστόπουλος): Κόουλμαν 23 (2), Όσμπορν 7 (1), Πέρκινς 13 (3), Σαλούστρος 6 (2), Μπράουν 13, Μπλόντιν, Βησσαρίου 5 (1), Γκιουζέλης 8 (2)

