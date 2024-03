Κοινωνία

Τροχαίο στη λεωφόρο Ηρακλείου

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν δυο επιβάτες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας στη συμβολή των οδών Φαρκαδόνος και Λεωφόρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να εγκλωβιστούν οι δύο επιβάτες του ενός από τα δύο αυτοκίνητα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, όπου και απεγκλώβισαν τα δύο άτομα, παραδίδοντας τα στο ΕΚΑΒ.

