Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Στο Αυτόφωρο οι 49 συλληφθέντες

Πρόκειται για 31 άνδρες και 18 γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 30 ετών.

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν τα 49 άτομα που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση στη Σχολή Θετική Επιστημών του ΑΠΘ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα εκ νέου στα δικαστήρια για να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Ανάμεσα τους είναι 31 άνδρες και 18 γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 30 ετών.

Σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά την ίδια επιχείρηση, όπως ναυτικοί πυρσοί, ξύλινα κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες, πυροσβεστήρες, βαριοπούλα κ.ά., η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των δραστών και σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και φωτοβολίδων.

