MLS – Γιακουμάκης: Γκολ και ασίστ από τον Έλληνα διεθνή (βίντεο)

Ο Έλληνας επιθετικός γνώρισε για ακόμη μια φορά την αποθέωση από τους φίλους της Ατλάντα στο στάδιο «Mercedes-Benz».

Εκπληκτικός ο Γιώργος Γιακουμάκης, πήρε από το...χέρι την Ατλάντα Γιουνάιτεντ οδηγώντας την σε νίκη (2-0) επί της Ορλάντο Σίτι.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός ήταν ο παίκτης που διαμόρφωσε τα δεδομένα του παιχνιδιού, δίνοντας (9’) την ασίστ στο γκολ με το οποίο ο Σάμπα Λομπιανίτζε άνοιξε τις αποστάσεις στο σκορ, πριν (70’) εκείνος με σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή στείλει την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίκτυα της εστίας Γκαλέσε.

Ο Γιακουμάκης αντικαταστάθηκε στο 85ο λεπτό από τον Τιαρέ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της Ατλάντα στο στάδιο «Mercedes-Benz».

