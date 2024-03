Κόσμος

ΕΕ για επανεκλογή Πούτιν: Οι ρωσικές εκλογές βασίστηκαν στην καταπίεση και τον εκφοβισμό

O Ρώσος πρόεδρος, στην εξουσία ήδη για ένα τέταρτο του αιώνα, εξασφάλισε ακόμα έξι χρόνια στο Κρεμλίνο, παρά την εισβολή στην Ουκρανία, την καταστολή στη Ρωσία και την αντιπαράθεση με τους Δυτικούς:

Οι εκλογές στη Ρωσία δεν ήταν ελεύθερες και δίκαιες και βασίστηκαν στην καταπίεση και τον εκφοβισμό, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, σχολιάζοντας την θριαμβευτική επανεκλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν, με πάνω από το 87% των ψήφων.

Οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία διεξήχθησαν «σε ένα περιοριστικό πλαίσιο, που επιτείνεται από τον παράνομο επιθετικό πόλεμο τη Ρωσίας στην Ουκρανία», πρόσθεσε, στην ανακοίνωση που εξέδωσε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι ρωσικές αρχές συνέχισαν να αυξάνουν τη συστηματική καταστολή» στη Ρωσία, στρεφόμενες εναντίον της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης αλλά και εναντίον άλλων επικριτικών φωνών ενώ «κατέφυγαν σε μια καταπιεστική νομοθεσία και σε ποινές φυλάκισης για πολιτικούς λόγους», τονίζεται σε αυτήν την ανακοίνωση της ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες ανέφεραν επίσης ότι δεν θα αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα των «παράνομων» εκλογών στα ουκρανικά εδάφη που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο. «Είναι άκυρες και μη γενόμενες και δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα», θεωρούν οι «27».

Κίνα και Βόρεια Κορέα - μαζί με τις «κομμουνιστικές» χώρες της Λατινικής Αμερικής - έσπευσαν να συγχαρούν τον Πούτιν. Η Δύση ωστόσο δεν χαιρέτησε το αποτέλεσμα των ρωσικών εκλογών, λέγοντας ότι δεν ήταν δίκαιες και ελεύθερες.

Ερχονται νέες κυρώσεις

«Οι ρωσικές εκλογές ήταν εκλογές χωρίς επιλογή», δήλωσε η Γερμανίδα ΥΠΕΞ στην έναρξη συνεδρίασης των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών.

Η Μπέρμποκ είπε επίσης ότι η ΕΕ θα ανοίξει τον δρόμο για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

«Η επανεκλογή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο καταπίεσης στην κοινωνία των πολιτών και οι συνθήκες για ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές δεν έγιναν σεβαστές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

