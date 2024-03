Χανιά: Φούρνος έφτιαξε λαγάνα - γίγας! (εικόνες)

Παράξενα

Ένας φούρνος στα Χανιά παρασκεύασε μια ιδιαίτερη λαγάνα για την Καθαρά Δευτέρα και συγκεκριμένα είχε γιγάντιο μέγεθος, ενώ σε βάρος άγγιξε τα 75 κιλά.

Η λαγάνα γίγαντας είχε 4,5 μέτρα μήκος και 2,36 πλάτος, ενώ ζύγιζε 75 κιλά και τοποθετήθηκε σε ειδική ξύλινη προθήκη.

Χαρακτηριστική ωστόσο ήταν και μια δεύτερη λαγάνα, αρκετά μικρότερη από την προαναφερθείσα, σίγουρα όμως αρκετά μεγαλύτερη από τις συνηθισμένες.

Πρόκειται για λαγάνα 2,5 μέτρων που στήθηκε στην είσοδο του αρτοποιείου Κορωνιωτάκη στα Χανιά.

