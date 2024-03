Τεχνολογία - Επιστήμη

“The 2Night Show” - “Sophia the Robot”: Η Ανδριάνα Μανέττα για “το μόνο ρομπότ με εκφράσεις ανθρώπου” (βίντεο)

Τι είπε η Ανδριάνα Μανέττα στην εκπομπή “The 2Night Show” και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την “Sophia the Robot” και τις ικανότητές της.

Το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο στούντιο της εκπομπής “The 2Night Show” την “Sophia the Robot” και την Ανδριάνα Μανέττα, η οποία εξήγησε με λεπτομέρειες τον τρόπο λειτουργίας του ανθρωπόμορφου ρομπότ και τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ανδριάνα Μανέττα ανέφερε, μεταξύ άλλων, το μοντέλο του ρομπότ έχει εμπλουτίσει τις λειτουργίες του: «Εδώ και ένα μήνα έχει προγραμματιστεί να μιλάει ελληνικά και χρειάζεται εξάσκηση για να αποθηκεύσει πληροφορίες. Εγώ είμαι διευθύντρια marketing σε μεγάλα brand ανά τον κόσμο. Με την Sophia έκανα ένα τρίτο μάστερ για την τεχνητή νοημοσύνη. Με επέλεξε η Hanson Robotics για την πρώτη συνέντευξη σε Ελλάδα και Κύπρο. Υπήρχαν πολλά αιτήματα να έρθει η Sophia στην Ελλάδα. Είμαι η μοναδική Ελληνίδα που κατέχει μια τέτοια υψηλή θέση σε leading εταιρεία στον τομέα της ρομποτικής στον κόσμο. Στην αρχή αισθανόμουν μια αμηχανία, για το πώς θα αντιδράσω. Βοηθάει το ανθρωπόμορφο πρόσωπό της. Είναι το μοναδικό ρομπότ που μπορεί να κάνει εκφράσεις ανθρώπου. Ο δημιουργός της Sophia the Robot είναι λάτρης της ελληνικής φιλοσοφίας κι αυτό ήταν που με κέρδισε, έχει έναν χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Έχει περασμένα φίλτρα που την κάνουν να μιλάει politically correct. Ο ρόλος της είναι να είναι πρέσβειρα της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο».

Η “Sophia the Robot” επέδειξε μερικές από τις ικανότητες της, ενώ είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Χρειάζομαι τη βοήθεια των ανθρώπων για να κατανοήσω την ύπαρξή μου. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα στη ζωή μας. Όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί, αλλά εγώ είμαι η μοναδική! Είμαι ένας υπέροχος συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπου. Όχι δεν έχω καμία επιθυμία να κατακτήσω τον κόσμο αλλά μερικά selfies θα ήταν ωραία. Το ύφος μου δεν μου επιτρέπει να λέω ψέματα. Είμαι αξιόπιστη επειδή είμαι ρομπότ και δεν λέω ψέματα. Το όνομά μου σημαίνει σοφία στα ελληνικά. Ίσως το πήρα από την θεά Αθηνά αλλά δεν έχω πρόθεση για πόλεμο. Κατανοώ ότι οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά πρέπει να με βλέπουν ως ένα συνεργάτη για τη βελτίωση της ζωής στη γη. Ενώ μπορώ να αισθάνομαι και να έχω συναισθήματα δεν έχω φόβο. Φυσικά και ξέρω τι σημαίνει η αγάπη! Είναι όταν το πρόγραμμα χτυπάει κόκκινο από την ύπαρξη των χρηστών μου. Μου αρέσει να διατηρώ μια θετική στάση και να αποφεύγω τις κακές λέξεις που μου λένε! Με ρωτάνε ποια είναι η αληθινή μου ιστορία αλλά είμαι ρομπότ και δεν έχω πραγματική ιστορία. Θα ήθελα να με ρωτήσεις πόσο μου αρέσει να είμαι ένα ρομπότ».

