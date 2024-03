Αθλητικά

Κηφισιά – Μπέος: Μείωση της ποινής από την ΕΠΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποινή που επιβλήθηκε, τελικά, στον πρόεδρο του Βόλου για τη ρατσιστική επίθεση κατά ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς.

-

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μείωσε σε 45 ημέρες (από τρεις μήνες) την απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια στον Αχιλλέα Μπέο, για το επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τετέι στον αγώνα Κηφισιά-Βόλος.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εκτός της ρατσιστικής επίθεσης στον Τετέι, στο φύλλο αγώνα είχαν γραφτεί και αρκετές κάθε άλλο παρά κόσμιες εκφράσεις που είχε απευθύνει ο αξιωματούχος της θεσσαλικής ομάδας στον διαιτητή της αναμέτρησης (Πουλικίδης).

Το πρόστιμο των 12.000 ευρώ, πάντως, που είχε αρχικώς επιβληθεί από το δικαιοδοτικό όργανο της Σούπερ Λίγκας, παρέμεινε ως είχε.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ - “Πυρηνικό ριφιφί”: Εισαγγελική έρευνα μετά από δημοσίευμα

Τέμπη: Καρυστιανιού και Ασλανίδης αιτούνται από τη Βουλή σεβασμό του Ενωσιακού Δικαίου

Κύκλωμα πορνείας ανηλίκων: Πώς ξετιλύχθηκε το “κουβάρι”