Άδωνις Γεωργιάδης και Ευγενία Μανωλίδου... “Ενώπιος Ενωπίο” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο υπουργός Υγείας και η σύζυγός συζητούν με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε μια συζήτηση - εξομολόγηση καρδιάς.

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Άδωνι Γεωργιάδη και την Ευγενία Μανωλίδου.

Ο υπουργός Υγείας και η σύζυγός του ξεφυλλίζουν το άλμπουμ της προσωπικής τους ζωής.

Ο έρωτάς τους και η πορεία, διά πυρός και σιδήρου, έως τον γάμο.

Πώς ο Άδωνις Γεωργιάδης ακολούθησε τον δρόμο της πολιτικής, οι δύσκολες στιγμές, τα λάθη και η επιτυχία.

Τι λέει η Ευγενία Μανωλίδου για την τηλεόραση, την κλασσική μουσική και το πάθος της με την ελληνική γλώσσα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Κατερίνα Βάχλα Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Μαρία Θεμελή Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Ευανθία Τασσοπούλου Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας