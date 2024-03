Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι πανηγυρικά στους “8”

Μεγάλη νίκη και πρόκριση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions League, πήρε το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 90-82 της Τενερίφης, στην 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16», ισορρόπησε το ρεκόρ της σε 3-3 και σε συνδυασμό με την ήττα της Χάποελ Ιερουσαλήμ από την Καρσίγιακα, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του 11ου ομίλου και «άρπαξε» το «εισιτήριο» για την οκτάδα. Παρά την ήττα τους, οι Ισπανοί τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 4-2, έχοντας εξασφαλισμένη την πρόκριση.

Με το Περιστέρι να βρίσκει ρυθμό με το... καλησπέρα από την περιφέρεια, οι «κυανοκίτρινοι» ήλεγξαν την τύχη τους στο πρώτο δεκάλεπτο και με μπροστάρη της επίθεσης τον Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος έβαλε και το buzzer beater του δεκαλέπτου, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +4 (28-24). Δίχως να χάσει το ζεστό... χέρι της από τα 6,75, η ελληνική ομάδα συνέχισε να κυριαρχεί στο παρκέ, απέναντι στους Ισπανούς, που μάταια προσπαθούσαν να χτυπήσουν κοντά στο καλάθι και το ημίχρονο βρήκε το Περιστέρι και πάλι στο +4 (50-46).

Οι «κυανοκτίρινοι» δεν κατέβασαν ταχύτητα στην τρίτη περίοδο και στο 26΄ άγγιξαν για πρώτη φορά μια διψήφια διαφορά (63-54), πριν οι Γκάι και Χουέρτας απαντήσουν από τα 6,75 και τρέξουν ένα επιμέρους σκορ 5-12, με το οποίο έκλεισαν σε απόσταση αναπνοής το δεκάλεπτο (68-66). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, πάντως, δεν πτοήθηκε, κράτησε το προβάδισμα στον... επίλογο του αγώνα, παρά την πίεση της Τενερίφης και στα 50΄΄ για τη λήξη σφράγισε την πρόκριση με τρίποντο του Κένι Ουίλιαμς, ο οποίος διαμόρφωσε το μη αναστρέψιμο 89-82.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών οι Κένι Ουίλιαμς και Λεωνίδας Κασελάκης, οι οποίοι σημείωσαν από 18 πόντους με 3/7 και 4/7 τρίποντα, αντίστοιχα, ενώ πολύτιμος ήταν ο «διπλός» Τζο Ράγκλαντ με 15 πόντους και 14 ασίστ! Από τους Ισπανούς πάλεψαν οι Μαρσελίνιο Χουέρτας και Κάιλ Γκάι με 31 και 26 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 50-46, 68-66, 90-82

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ματσόνι, Μαέστρε, Στράουμπε

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ντάνγκουμπιτς 8 (2), Λοβ 3, Ράγκλαντ 15, Ρένφρο 2, Ουίλιαμς 18 (3), Χουγκάζ 8 (1), Κασελάκης 18 (4), Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Τόμπσον 6, Ξανθόπουλος.

ΤΕΝΕΡΙΦΗ (Τσους Βιντορέτα): Αμπρομάιτις 7, Ντόνερκαμπ 8 (2), Φιτιπάλντο, Γκάι 26 (2), Σάστρε , Κουκ 1, Ντιόπ, Φερνάντεθ, Γκιέρα 9, Χουέρτας 31 (1), Σερμαντίνι.

