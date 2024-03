Αθλητικά

Marku vs Kongo: Μάχη για την δόξα! Ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Το πολυαναμενόμενο boxing event του Florian Marku εναντίον του Chris Kongo έρχεται live και on demand στο AΝΤ1+.

Ο μεγαλωμένος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα δημοφιλής στο ελληνικό κοινό «Albanian King», Florian Marku επιστρέφει στη δράση, την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 20:00 σε μια συγκλονιστική μονομαχία, με αντίπαλο τον Βρετανό «2 Slick» Chris Kongo, στο Λονδίνο για να βάλουν ένα τέλος και στην προσωπική τους κόντρα.

Η συναρπαστική πυγμαχική βραδιά που θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, περιλαμβάνει επίσης, τη μάχη του αήττητου πρωταθλητή Fabio Wardley των 16 ΚΟ εναντίον του επίσης, αήττητου Ολυμπιονίκη του Τόκυο, Frazer Clarke, στο main event που θα κρίνει το τίτλο των βαρέων βαρών για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία.

Πρόκειται για το πιο δυνατό battle στην επαγγελματική πυγμαχία, όπου οι αντίπαλοι θα λύσουν τις διαφορές τους, στο πυγμαχικό ρινγκ της O2 Arena στο Λονδίνο και θα προβληθεί live μέσα από το κανάλι Combat του ΑΝΤ1+.

Η μεγάλη αθλητική ενότητα των Combat Sports του ANT1+, είναι ο μοναδικός προορισμός για τους λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να προσφέρει θέαμα γεμάτο δράση. Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr για να απολαύσετε τα πιο συναρπαστικά αθλητικά events δύναμης, live και αποκλειστικά στο ρινγκ της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+.

