Οδηγός σχολικού άρπαξε παιδί από τον λαιμό επειδή... γελούσε (βίντεο)

Σκηνές τρόμου και βίας έζησαν τα παιδιά στο σχολικό λεωφορείο, ο οδηγός του οποίου άρπαξε έναν 13χρονο από τον λαιμό.

Στιγμές τρόμου βίωσαν μαθητές σε σχολείο στο Μιζούρι όταν ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου στο οποίο είχαν επιβιβαστεί επιτέθηκε σε συμμαθητή τους τον οποίο άρπαξε στον λαιμό.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο 67χρονος οδηγός, ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκαναν τα παιδιά και τους φώναξε «καθίστε κάτω ή θα σας πλακώσω στο ξύλο».

Τότε ο 13χρονος φέρεται να του απάντησε «δεν μπορείς να με αγγίξεις» με τον 67χρονο στη συνέχεια να του ορμάει και να τον χτυπάει με γροθιές.

Ο 13χρονος σύμφωνα με τους γονείς του, επέστρεψε σπίτι του με αμυχές στο πρόσωπο και τραύματα στον λαιμό από την επίθεση του 67χρονου οδηγού.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "μαμά μου επιτέθηκε ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου. Πήγε να με πνίξει και μου έριξε πολλές γροθιές". Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να το περάσει αυτό» δήλωσε η μητέρα του 13χρονου.

Ο 67χρονος, μάλιστα, αφού χτύπησε το παιδί, στη συνέχεια έφυγε από το σχολείο με το σχολικό λεωφορείο γεμάτο μαθητές που τρομαγμένοι καλούσαν την αστυνομία μέχρι τελικά αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Μετά τη σύλληψη του 67χρονου οδηγού και τις κατηγορίες για επίθεση που του απαγγέλθηκαν, η διοίκηση του σχολείου ανακοίνωσε την απόλυσή του.

