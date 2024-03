Κοινωνία

Πορνεία ανηλίκων: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι δύο νέοι συλληφθέντες

Ποιος ο ρόλος των δύο νέων συλληφθέντων στο κύκλωμα μαστροπείας ανήλικων κοριτσιών.

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν οι δύο νέοι συλληφθέντες για το κύκλωμα μαστροπείας με θύματα ανήλικα κορίτσια.

Πρόκειται για έναν 55χρονο και έναν 36χρονο, που κατηγορούνται για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση του κυκλώματος μαστροπείας που προωθούσε στην πορνεία ανήλικα κορίτσια, ηλικίας από 15 έως 17 ετών.

Συνολικά έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ενώ «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι μια 25χρονη. Οι τέσσερις που συνελήφθησαν αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ χθες το απόγευμα συνελήφθησαν δύο ακόμα άτομα με εντάλματα που ίσχυαν σε βάρος τους.

Η μαρτυρία της μητέρας

Νωρίτερα η μητέρα ενός εκ των κοριτσιών που βρέθηκαν μπλεγμένα από το κύκλωμα με “εγκέφαλο” τη νεαρή γυναίκα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή ''Καλημέρα Ελλάδα''.

«Δεν κατάφερε να κάνει την κόρη μου βίζιτα. Η μικρή μου ευτυχώς αντιστάθηκε. Της είπε: ΟΧΙ! Της είπε δεν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Όμως της έκανε πρόταση και της είπε να της δίνει 50 ευρώ από κάθε πελάτη που θα πηγαίνει. Όμως η κόρη μου αντιστάθηκε. Δεν κατάφερε να την κάνει βίζιτα. Εγώ ήθελα να βοηθήσω μια άλλη μαμά, μετά βρέθηκαν άλλες 6 μητέρες, άλλες 6 οικογένειες. Πέρα από βίζιτες, έβαζε τα κορίτσια να κλέβουν. Η δικιά μου είναι άχρηστη για να κλέβει. Όμως μαζί με τους άλλους - γιατί μέσα είναι και Ρομά- της κατέστρεψαν το ποινικό μητρώο. Συνέχεια την μικρή μου την έπιανε η Αστυνομία. Αφού δεν το έχει το κορίτσι μου, δεν ξέρει να κλέβει. Ήξερα ότι την έχουν μπλέξει και την κατηγορούν χωρίς λόγο αυτοί για να βγουν λάδι. Είχα ζητήσει να ανοίξει ο φάκελος της 25χρονης από πριν. Έκαναν παρέα με την Λορέλα (σημ: «εγκέφαλο» άλλου κυκλώματος μαστροπείας ανηλίκων)», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η μητέρα μιας εκ των ανήλικων που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης έφηβων κοριτσιών, με επικεφαλής μια νεαρή γυναίκα.

Συνέχισε λέγοντας «Εδώ είναι χώρα σας, εγώ είμαι φιλοξενούμενη εδώ. Παλέψτε Έλληνες για το μέλλον των παιδιών σας! Σώστε τα από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι και άλλοι στο κύκλωμα που δεν έχουν ακόμη λογικά εντοπιστεί. Όσες μητέρες τα κοριτσάκια τους έχουν πέσει θύματα να βγουν να μιλήσουν».

Τα ερωτικά ραντεβού και η πληρωμή με τατουάζ και ναρκωτικά

Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για το κύκλωμα που εξέδιδε τις τουλάχιστον 7 ανήλικες στην Αθήνα.

Όπως προκύπτει, κάποιοι από τους άνδρες που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά τα ανήλικα κορίτσια, σε κάποιες περιπτώσεις «πλήρωναν» μετά τα ερωτικά ραντεβού με κοκαΐνη ή ακόμη και κάνοντας τους δωρεάν ένα… τατουάζ μετά από κάθε ερωτική πράξη, όπως είπε στην ίδια εκπομπή η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

