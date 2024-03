Κόσμος

Εκλογές - Κωνσταντινούπολη: Το προβάδισμα Ιμάμογλου και η Αγιά Σοφιά

Πως ο Μουράτ Κουρούμ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την Αγία Σοφία, καθώς έπεται του Εκρέμ Ιμάμογλου στις σφυγμομετρήσεις, λίγες ημέρες πριν στηθούν οι κάλπες.

Δέκα μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, ο υποψήφιος του ΑΚΡ για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης Μουράτ Κουρούμ, προσπαθεί να προσελκύσει τους ισλαμιστές ψηφοφόρους του κόμματος Νέας Ευημερίας επιστρατεύοντας το επιχείρημα της Αγίας Σοφίας.

«Οι ψηφοφόροι μας από το κόμμα Νέας Ευημερίας θα αποφασίσουν εάν θα ψηφίσουν μια νοοτροπία που λέει ότι οι αλυσίδες της Αγίας Σοφίας πρέπει να σπάσουν και να ανοίξουν για λατρεία από τη μια πλευρά ή μια νοοτροπία που λέει ότι η Αγία Σοφία πρέπει να είναι μουσείο και να συνεχίσει να είναι μουσείο, από την άλλη», δήλωσε ο Μουράτ Κουρούμ σε συνέντευξή του στο κανάλι ΚRT που πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, Ο Μουράτ Κουρούμ απευθύνθηκε ειδικά στους ψηφοφόρους του κόμματος Νέας Ευημερίας με ηγέτη τον υιό του πρώην Τούρκου Πρωθυπουργού ισλαμιστή Νετσμεντίν Ερμπακάν, τον Φατίχ Ερμπακάν ο οποίος δεν συμμετείχε στη συμμαχία με το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ και το ακροδεξιό κόμμα ΜΗΡ.

«Επειδή το όνειρο του δασκάλου μας Ερμπακάν ήταν η Κωνσταντινούπολη. Όταν οι ψηφοφόροι του νέου Κόμματος Ευημερίας πάνε στην κάλπη, θα σκεφτούν ξεκάθαρα ποιον ψήφισαν, αν θα ωφεληθούν και θα αντικατοπτρίσουν τη θέλησή τους στην κάλπη. Θα απαντήσουν ξεκάθαρα στην καταπίεση που τους ασκείται στην κάλπη», ανέφερε ο Μουράτ Κουρούμ.

Προβάδισμα Ιμάμογλου στις μετρήσεις

Εν τω μεταξύ, η Artibir Research μοιράστηκε τα αποτελέσματα της έρευνας σε 2.000 ψηφοφόρους, μεταξύ 4-8 Μαρτίου 2024. Σύμφωνα με αυτά προηγείται ο Εκρέμ Ιμάμομογλου και αναλυτικά οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Κωνσταντινούπολης λαμβάνουν:

CHP-Ekrem Imamoglu: 38,2 %

AK Party-Murat Kurum: 35,7 %

Αναποφάσιστοι: 10,3 %

Φιλοκουρδικό Κόμμα DEM-Meral Dan?s Bestas: 4,8 %

Καλό Κόμμα (IYI Party)-Bugra Kavuncu: 3,4 %

Κόμμα Νέας Ευημερίας -Mehmet Alt?noz: 2,6 %





