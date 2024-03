Οικονομία

Εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Σε ποιες περιπτώσεις και για ποιες μετακινήσεις θα γίνονται εκπτώσεις στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών.

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν οι νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024, προκειμένου αυτοί να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας, από 21/03/24 έως 29/03/2024.

Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν ανακοινωθεί μειώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους προσληφθέντες τόσο κατά την Α΄ όσο και κατά τις Β΄ και Γ’ φάση αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Η έκπτωση θα αφορά στην κάλυψη των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από τους μόνιμους τόπους κατοικίας τους προς το τελικό νησί, στο οποίο ανέλαβαν υπηρεσία. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

