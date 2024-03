Οικονομία

Golden visa: Οι αλλαγές που “κλειδώνουν” για την απελευθέρωση ακινήτων

Oι αλλαγές που έρχονται με στόχο την απελευθέρωση διαμερισμάτων για πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με βασικό στόχο την απελευθέρωση ακινήτων για πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση και τον εξορθολογισμό των ενοικίων που έχουν ξεφύγει, η Κυβέρνηση προωθεί αλλαγές για την απόκτηση golden visa σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση κλειδώνει τις αλλαγές στο χάρτη της Golden Visa με τα σενάρια να προβλέπουν αλλαγές ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των ακινήτων και με το ανώτατο όριο να εκτοξεύεται.

Οι τέσσερις αλλαγές που «έρχονται»

1.Περιοχές πόλος έλξης για επενδυτές

Αύξηση ορίου 800.000 ευρώ (από 500.000 ευρώ)

(Π.χ. Κέντρο Θεσσαλονίκης, Μύκονος, Σαντορίνη, Β. προάστια, Ν. προάστια)

2. Περιοχές με αύξηση τιμών αγοραπωλησιών

Σήμερα είναι 250.000 ευρώ

Αύξηση ορίου τις 400.000-500.000 ευρώ

3.Το όριο 250.000 ευρώ παραμένει αμετάβλητο σε περιοχές που δεν υπάρχει οικιστική πίεση

4.Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για τα διατηρητέα κτίσματα.

Οι νέες παρεμβάσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται σήμερα στην κτηματαγορά με το στεγαστικό πρόβλημα να είναι έντονο, αφού:

«Λείπουν» από την αγορά: 215.000 ακίνητα

Αυξήσεις ενοικίων έως και 60%

Μελετάται:

Για να λάβει κάποιος Golden Visa

Το ακίνητο να είναι άνω των 120 τ.μ. σε κάποιες περιοχές

Τα κεφάλαια που εισέρρευσαν στη χώρα την τελευταία τριετία από την Golden Visa είναι 4, 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι βίζες που δόθηκαν ανά εθνικότητα

Κίνα: 7.537

Τουρκία: 800

Λίβανος: 637

Ιράν: 403

Ην. Βασίλειο: 399

Αίγυπτος: 351

Ρωσία: 310

ΗΠΑ: 284

Ισραήλ: 199

Ουκρανία: 117