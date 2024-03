Αθλητικά

Φιορεντίνα: Το “αντίο” στον Τζο Μπαρόνε

Παίκτες και φίλοι της ιταλικής ομάδας και γενικότερα του ιταλικού ποδοσφαίρου απέτισαν φόρο τιμής στον Τζο Μπαρόνε.

Οπαδοί και παίκτες της Φιορεντίνα, μαζί με πολλούς εκπροσώπους του ιταλικού ποδοσφαίρου, συγκεντρώθηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας της Serie A την Τετάρτη (20/3) για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γενικό Διευθυντή του συλλόγου Τζο Μπαρόνε, ο οποίος «έφυγε» απ’ τη ζωή την Τρίτη (19/3).

Ο Μπαρόνε, 58 ετών, υπέστη καρδιακή ανακοπή την Κυριακή (17/3) ενώ βρισκόταν μαζί με την ομάδα καθώς προετοιμαζόταν για το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Αταλάντα, το οποίο αναβλήθηκε.

Ο ιδιοκτήτης της Φιορεντίνα, Ροκο Κομίσο, έφτασε από τις Η.Π.Α. νωρίς το πρωί της Τετάρτης (20/3) κι έδωσε το «παρών» στο «Viola Park» για να αποχαιρετήσει τον Μπαρόνε, επί χρόνια φίλο και δεξί του χέρι στο κλαμπ που αγόρασε το 2019.

Οι παίκτες της Φιορεντίνα αποχαιρέτισαν τον Μπαρόνε σε μία ιδιωτική τελετή, πριν ανοίξουν οι πόρτες στις 9 το πρωί για τους φίλους της ομάδας που συγκεντρώθηκαν έξω απ’ το προπονητήριο της ομάδας.

«Ο Μπαρόνε άφησε τα πάντα, ακόμα και την οικογένειά του για να έρθει εδώ, φτιάξαμε ένα υπέροχο προπονητικό κέντρο, καθώς το Viola Park δεν θα υπήρχε χωρίς αυτόν» τόνισε ο Κομίσο στην τελετή.

«Θα τον θυμάστε πάντα, θα παραμείνει πάντα μαζί σας ως μέλος της Φιορεντίνα. Ο Τζο δεν θα πεθάνει ποτέ, γιατί θα ζήσει για πάντα στις καρδιές μας».

Εκπρόσωποι πολλών ιταλικών συλλόγων συμπεριλαμβανομένου του προπονητή της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι, έδωσαν επίσης το «παρών» μαζί με άλλους παλαίμαχους παίκτες της Φιορεντίνα.

