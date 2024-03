Κόσμος

Γιλμάζ: Χωρίς τις εγγυήσεις της Τουρκίας, η Κύπρος θα γινόταν Γάζα

Νέες προκλητικές δηλώσεις για την Κύπρο, αυτήν τη φορά από τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης.

Χωρίς τις εγγυήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974 θα μπορούσαν να εξελιχθούν σκηνές παρόμοιες με αυτές στη Γάζα, υποστήριξε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ ενώ είπε ότι για τα 50χρονα της εισβολής θα οργανώσουν τη μετάβαση ενός πλοίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος παράλληλα κάλεσε τους Ελληνοκύπριους να συνδεθούν με το νερό και το ηλεκτρικό που φτάνει από την Τουρκία στα κατεχόμενα.

Για τους Τουρκοκύπριους είπε ότι,θα πρέπει να επωφελούνται από τις ίδιες υπηρεσίες με τους πολίτες της Τουρκίας. Από την πλευρά του ο Τ/Κ ηγέτης είπε «όχι σε ίντριγκες που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε κίνδυνο με μια συμφωνία σε ομοσπονδιακή βάση».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του στο ιφτάρ (πρώτο γεύμα μετά την ολοήμερη νηστεία) στην Κωνσταντινούπολη κατά την οποία συμμετείχαν και Τουρκοκύπριοι, ο Τούρκος αντιπρόεδρος είπε ότι «η Τουρκία και η ‘τδβκ’ είναι δύο ‘κράτη’ με δεσμούς που έχουν τις ρίζες τους στην Ιστορία. Αυτοί οι δεσμοί διατηρήθηκαν ως τις μέρες μας τρεφόμενοι από την ενότητα του έθνους μας και του ‘τουρκοκυπριακού λαού’ τόσο στη θλίψη όσο και στη χαρά και από την πίστη στην εθνική υπόθεση. (Αυτή η υπόθεση) Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού έθνους καθώς και ουσιαστικό στοιχείο της νήσου Κύπρου από το 1571. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τον Τουρκοκύπριο από το πνεύμα Malazgirt που άνοιξε τις πύλες της Ανατολίας το 1071 ούτε από την εθνική πεποίθηση χάρη στην οποία ξεκίνησε μια νέα εποχή το 1453 στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό το έθνος μας δεν έμεινε σιωπηλό στην καταπίεση που άρχισε στο νησί από το 1878. Ενώ ο ‘τουρκοκυπριακός λαός’ αντιστεκόταν ενάντια στις ελληνοκυπριακές θηριωδίες, το γεγονός ότι όλη η Τουρκία στάθηκε στο πλευρό του είναι αποτέλεσμα αυτής της ενότητας του πεπρωμένου από το μακρύ παρελθόν».

Πλοίο από Τουρκία στα κατεχόμενα για 50χρονα

Υποστήριξε ότι η τουρκική εισβολή «έβαλε τέλος στην καταπίεση, τον τρόμο και τις απάνθρωπες προσπάθειες εκφοβισμού που στόχευαν τους Τουρκοκύπριους». «Φέτος θα γιορτάσουμε την 50ή επέτειο της ‘επιχείρησης χαρούμενη ειρήνη’ (όπως αποκάλεσε την τουρκική εισβολή) με ενθουσιασμό και, Θεού θέλοντος, με διαφορετικές εκδηλώσεις», ανέφερε. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος είπε ότι «πρόθεσή μας είναι να οργανώσουμε μετάβαση με πλοίο στην ‘τδβκ’ από την Τουρκία. Εκεί, θα προσθέσουμε μια διαφορετική πινελιά σε αυτή την όμορφη μέρα με βετεράνους μας και ανθρώπους από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Θα οργανώσουμε αυτές τις εκδηλώσεις μαζί με την ‘κυβέρνηση’ της ‘τδβκ’»

Αναφερόμενος στους Τουρκοκύπριους, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος είπε ότι «η βασική μας φιλοσοφία είναι ότι οι αδελφοί και οι αδελφές μας που ζουν στην ‘τδβκ’, οι Τουρκοκύπριοι, θα πρέπει να επωφελούνται από τις ίδιες υπηρεσίες με τους πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Μόλις αναφέρθηκε επίσης ότι τώρα έχουμε ένα νέο έργο, είχε προηγηθεί μεταφορά νερού μέσω της θάλασσας στο παρελθόν, κάναμε τότε ένα έργο που είχε χαρακτηριστεί ‘αδύνατο’, τώρα έχουμε μπροστά μας ένα έργο καλωδίων διπλής γραμμής, ένα πολύ κρίσιμο έργο. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει η νησιωτική οικονομία της ‘βόρειας Κύπρου’. Το κόστος είναι γενικά υψηλό στα νησιά λόγω κλίμακας. Όταν όμως συνδέεις το νησί με μια μεγάλη ηπειρωτική χώρα, μειώνεις και τα κόστη. Το κάναμε αυτό με το νερό, τώρα θα το κάνουμε και με το ρεύμα. Όταν το πετύχουμε, αυτό το καλωδιακό σύστημα θα μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ‘τδβκ’ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς θα είναι αμφίδρομη και ευρεία η λειτουργία του συστήματος σύνδεσης. Ως εκ τούτου, ξεκινήσαμε τις μελέτες σκοπιμότητας αυτού του έργου. – Και θα ήθελα να το τονίσω εδώ: οι Ελληνοκύπριοι μπορούν να έρθουν και να επωφεληθούν από αυτό το έργο. Δεν έχουμε τόσο κλειστή αντίληψη. Κάτι τέτοιο θα ήταν λογικό. Αντί να συνδέονται με αέριο και ηλεκτρισμό με πολύ ακριβούς τρόπους, εάν συνδεθούν με την Τουρκία, με τα διασυνδεδεμένα συστήματα μέσω Τουρκίας, θα είναι προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον όλων μας».

«Χωρίς Τουρκία, θα γινόταν Γάζα»

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι «χωρίς την εγγύηση της Τουρκίας, χωρίς την ‘Ειρηνευτική Επιχείρηση’, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σκηνές παρόμοιες με αυτές στη Γάζα στην ‘τδβκ’. Η Τουρκία δεν το επέτρεψε».

Για το Κυπριακό, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος είπε ότι «δεν έχει νόημα να δοκιμάζουμε ξανά και ξανά τις μεθόδους που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Υπάρχει ένα κράτος 40 ετών, υπάρχει μια ιστορία 50 χρόνων της ‘ειρηνευτικής επιχείρησης’, υπάρχει μια πραγματικότητα. Όλος ο κόσμος πρέπει να δει και να κατανοήσει αυτήν την πραγματικότητα. Η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, που είναι εγγενή δικαιώματά τους, πρέπει να καταγραφούν. Αυτό πιστεύουμε. Ως Δημοκρατία της Τουρκίας, στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων σε αυτό το θέμα», ανέφερε.

Τατάρ: Όχι σε ίντριγκες που οδηγούν στην ομοσπονδία

Στην ομιλία του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι «η ‘τδβκ’ θα γνωρίσει μια διαφορετική εποχή με την άφιξη της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καλωδίου την επόμενη περίοδο, μετά τις επενδύσεις σε δρόμους, υποδομές και επικοινωνίες».

Ο Τατάρ δήλωσε ότι θα ανακοινώσουν για άλλη μια φορά σθεναρά στον κόσμο τι σημαίνει κυρίαρχη ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς στην Κύπρο και πρόσθεσε: «Λέμε για άλλη μια φορά όχι σε ίντριγκες που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε κίνδυνο με μια συμφωνία σε ομοσπονδιακή βάση».

«Η ‘τδβκ’ ως ανεξάρτητο τουρκικό κράτος, είναι ο νοτιότερος εκπρόσωπος των τουρκικών κρατών και επομένως μια πόρτα και ένα παράθυρο όλων αυτών που ανοίγουν στη Μεσόγειο», υποστήριξε ο Ερσίν Τατάρ.

Από την πλευρά του ο ‘πρωθυπουργός’ Ουνάλ Ουστέλ υποστήριξε ότι η «’τδβκ’ δεν έχει χωριστεί ποτέ από τη μητέρα πατρίδα Τουρκία» και ότι η Τουρκία ήταν πάντα υποστηρικτής μεγάλων έργων στην ‘τδβκ’. Δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα φέρουν το νερό που έρχεται από την Τουρκία και την Ανατολία στις πεδιάδες της Μεσαρίας και είπε ότι οι εργασίες για αυτό έχουν ξεκινήσει.

Δηλώνοντας ότι υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο για τη μεταφορά ενέργειας από την Τουρκία στα κατεχόμενα μέσω καλωδίου, ο Ουστέλ είπε ότι δεν θα υπάρχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα στο ψευδοκράτος.

