Πολιτική

Ερντογάν για Κύπρο: Αν είχαμε επιχειρήσει και στα νότια, θα ήταν εντελώς δική μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκλητικός ο Ερντογάν σε ομιλία του. «Ειρηνευτική αποστολή» η εισβολή και χωρίς «χρησιμότητα» οι διεθνείς συμμαχίες.

-

«Αν είχαμε επιχειρήσει στον νότο, να μην υπήρχε πια νότος και βορράς και η Κύπρος να ήταν εντελώς δική μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του κατά το ιφτάρ (πρώτο γεύμα μετά την ολοήμερη νηστεία του Ραμαζανιού) με στρατιώτες, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε πως «πριν από μισό αιώνα, οι Τουρκοκύπριοι επέστρεψαν από το χείλος της γενοκτονίας. Στην ‘ειρηνευτική επιχείρηση’ (όπως αποκάλεσε την εισβολή) του 1974 μαρτύρησαν 498 στρατιώτες μας από όλες τις γωνιές της χώρας μας, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ιδιώτες. Παρ' όλες τις πιέσεις, αν δεν υπήρχε η επέμβαση της Τουρκίας, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε η ‘τδβκ’ ούτε οι Τουρκοκύπριοι. Στην πραγματικότητα, ίσως αν είχαμε επιχειρήσει στον νότο, να μην υπήρχε πια νότος και βορράς και η Κύπρος να ήταν εντελώς δική μας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη: «Αν θέλουμε να ζήσουμε στη δική μας πατρίδα, βαμμένη με το αίμα των μαρτύρων, ελεύθεροι και με ψηλά το κεφάλι, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να παρεμποδίζαμε τα παιχνίδια και να αφήσουμε στεγνές τις προδοτικές φιλοδοξίες. Ο ισχυρός στρατός είναι υποχρέωση παρά επιλογή για εμάς. Είμαστε μια χώρα, ένα έθνος και ένας στρατός που πρέπει να διατηρεί πάντα την αποτρεπτική του δύναμη στο υψηλότερο επίπεδο. Ως τουρκικό έθνος, μόνο η δική μας προσπάθεια, η δική μας δύναμη, τα μέσα και οι ικανότητές μας που έχουμε αναπτύξει μπορούν να μας προστατεύσουν από τους εχθρούς μας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε και για το αεροπλανοφόρο που κατασκεύασε η Τουρκία: «Τώρα κατασκευάσαμε το αεροπλανοφόρο μας. Τι λέμε; Δεν είναι αρκετό. Τώρα είμαστε αποφασισμένοι να κατασκευάσουμε ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, ένα ακόμη μεγαλύτερο. Ο Διοικητής του Ναυτικού μας εργάζεται με την ομάδα του και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε την έρευνά μας. Δουλεύουμε σε πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να κατασκευάσουμε μη επανδρωμένα υποβρύχια, αν θέλει ο Θεός, θα τα καταφέρουμε».

«Γνωρίζουμε από πρόσφατες πικρές εμπειρίες ότι όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο, ούτε οι συμμαχίες στις οποίες είμαστε μέλη ούτε οι διεθνείς δομές που έχουν ως αποστολή την προστασία της παγκόσμιας ειρήνης έχουν καμία χρησιμότητα. Γι' αυτό ζητάμε συνεχώς μια εγχώρια και εθνική αμυντική βιομηχανία και εργαζόμαστε για μια πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία σε κάθε τομέα», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλιματική Κρίση: Πού ξεπέρασε τους 62 βαθμούς Κελσίου η αισθητή θερμοκρασία

Κέιτ Μίντλετον: Τα ερωτήματα για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση

Γάζα: Αιφνιδιαστική τηλεφωνική συνομιλία Μπάιντεν - Νετανιάχου