Τέμπη - Βελόπουλος: Δεν έχω εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη για την έρευνα (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το φορτίο του εμπορικού τρένου, τις φορτωτικές, τον ακριβή αριθμό των θυμάτων και την στάση των κομμάτων στην Βουλή. Γιατί στηρίζει τον Τραμπ. Νέα επίθεση στον Κασσελάκη.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένος την Πέμπτη ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την συζήτηση στην Ολομέλεια την Τετάρτη επί του πορίσματος της ΝΔ μετά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφερόμενος σε σχετικό δημοσίευμα, «πραγματικά με στενοχωρεί ότι ο Πρωθυπουργός έπινε καφέ στο Κολωνάκι, ενώ γινόταν η συζήτηση στην Βουλή. Αυτό δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης. Γιατί έλειπαν και 130 βουλευτές της ΝΔ από την αίθουσα, μόνο 20 βουλευτές ήταν στην Βουλή».

«Δεν ξέρω αν η εμπλοκή του κ. Σπίρτζη είναι εκείνη που εμπόδισε τον ΣΥΡΙΖΑ από το να υπάρξει ένα κοινό πόρισμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα Τέμπη. Από το 2012 και μετά όλοι οι υπουργοί και οι Γ.Γ. και παράγοντες των υπουργείων και η Hellenic Train έχουν ευθύνες για το δυστύχημα», είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Όπως υποστήριξε ο κ. Βελόπουλος, «εγώ λέω ότι “εξαϋλώθηκε” ένα βαγόνι, ότι εξαφανίστηκε. Από φίλο μου 30 χρόνια που χάθηκε στο δυστύχημα δεν βρέθηκε σορός, βρέθηκε μόνο ένα δάχτυλο. Άρχισα από τις 3 Μαρτίου του 2023 να ψάχνω τα αίτια της έκρηξης. Υπάρχουν χαρτιά που λένε ότι τραύματα και χημικά εγκαύματα σε τραυματίες δεν προέρχονται μόνο από την φωτιά».

Συμπλήρωσε ότι «είμαι ο πρώτος που προσπάθησε να βρει τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία. Η εταιρεία μου απάντησε ότι χάθηκαν όλα τα χαρτιά των φορτωτικών και ότι το τρένο μετέφερε ακτινίδια, λαμαρίνες και αναψυκτικά. Να σας πω τι μετέφεραν; Καύσιμα με διαλύτες. Για να αποδείξω όσα λέω, δεν έπρεπε να μπαζώσουν τον χώρο. Αυτό σημαίνει ότι βιάζονταν να κρύψουν κάτι. Ο κ. Αγοραστός είπε ότι με εντολή Τριαντόπουλου, δηλαδή, με εντολή Μητσοτάκη έγινε το μπάζωμα. Λαθρεμπόριο διαλυτών για νοθεία καυσίμων γίνεται με αμαξοστοιχίες. Θυμάστε προ ετών την υπόθεση του Μπράλου; 1.000 με 3.000 ευρώ ήταν το “μεροκάματο” του κλειδούχου όταν περνούσε από τον Μπράλο αμαξοστοιχία που μετέφερε παράνομα χημικά. Αν δεν ήθελαν συγκάλυψη, δεν θα μπάζωναν τον χώρο».

Σχετικά με την παρουσία συγγενών θυμάτων στην Ευρωβουλή και την επίθεση σε πολιτικούς που εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης την Τετάρτη από την ίδια εκπομπή, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι «αυτό που έκανε ο κ. Αρβανίτης με ενόχλησε γιατί το χρησιμοποιεί τώρα η ΝΔ και το χρησιμοποιεί τώρα η “βδέλλα” του πολιτικού συστήματος, ο κ. Μαρινάκης, ένα παιδί του κομματικού σωλήνα που έγινε υπουργός, αυτή είναι η “βδέλλα” του πολιτικού συστήματος. Πρέπει να είναι προσεκτικός και ο Μαρινάκης και ο Βελόπουλος όταν μιλάμε για νεκρούς».

Προσέθεσε «Και δεν ξέρουμε και πόσοι νεκροί ήταν στο δυστύχημα. Βγήκε ο σταθμάρχης και είπε ότι μπήκε κόσμος από την Λάρισα και θα έκοβαν εισιτήριο πάνω στο τρένο. Αν ήταν λαθρομετανάστες και δεν τους αναζήτησε κανείς; Ψυχή δεν έχουν και αυτοί; Όλο το πόρισμα μας είναι ότι λένε οι γονείς και οι συγγενείς, δεν πήγαμε ούτε μια μοίρα δεξιά ή αριστερά. Σε διορισμένη Δικαιοσύνη δεν έχω εμπιστοσύνη, έχει τελειώσει… Αν υπήρχε δικαιοσύνη θα έπρεπε με τόσα σκάνδαλα να είναι στην φυλακή 200 υπουργοί! Ο ανακριτής στην Λάρισα προς τιμήν του κάνει καλή δουλειά. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία, μπαζώθηκε ο χώρος. Αν έρθουν τα στοιχεία στην Βουλή, πρέπει να γίνει Προανακριτική Επιτροπή. Αυτό είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εγώ με 12 βουλευτές δεν μπορώ να το κάνω. Αν το κάνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, εγώ την προσυπογράφω, εικάζω και το ΚΚΕ».

Για τις αναφορές στην Βουλή για τον Κασσελάκη

Ερωτηθείς για την αποστροφή στην ομιλία του την Τετάρτη στην Βουλή, που ήταν για τα Τέμπη, με αναφορές στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι «Διαφωνώ με την αισθητική του κ. Κασσελάκη και όχι με την επιλογή του. Με διέκοπταν διαρκώς οι ΣΥΡΙΖΑίοι και η κ. Δούρου ενώ μίλαγα για τα Τέμπη και τότε γύρισα την κουβέντα στον κ. Κασσελάκη. Ήρθε για να διχάσει ο άνθρωπος. Αυτή η τακτική με τις καλτσούλες και τα αστακοκάραβα με ενοχλεί εμένα. Η ανοχή μου να απαντώ σε προσωπικές επιθέσεις εκλήφθηκε ως αδυναμία. Θα πάει στην Κέρκυρα να μπουκάρει σε έναν ναό για να κάνει φασαρία με τον Τάιλερ ο κ. Κασσελάκης; Γιατί δεν πάει σε ένα τζαμί στην Θράκη;».

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για όσα ειπώθηκαν από τον Κυριάκο Βελόπουλο στην Βουλή αναφέρεται «Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να απαντήσουμε στο ακροδεξιό χυδαίο και ομοφοβικό παραλήρημα του κυρίου Βελόπουλου. Η τοποθέτηση του από το βήμα της Βουλής δεν αξίζει τίποτα περισσότερο από τη χλεύη της κοινωνίας».

«Είμαι με τον Τραμπ»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφερόμενος στις επικείμενες Προεδρικές Εκλογές στις ΗΠΑ, ανέφερε «εμείς με τον Τραμπ είμαστε. Με όλα τα λάθη του, πολέμους δεν έκανε, ενώ ο Μπάιντεν έκανε 15 πολέμους και έβαλε φωτιά στον πλανήτη».

