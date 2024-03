Αθλητικά

F1: Το Grand Prix στην Αυστραλία αποκλειστικά σε ANT1+ και ΑΝΤ1

Τριήμερη απόλαυση στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+ για τους λάτρεις του μηχανoκίνητου αθλητισμού, με αποκλειστικές μεταδόσεις από το Μητροπολιτικό Πάρκο της Μελβούρνης.

Το 3ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2024 θα διεξαχθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο της Μελβούρνης, στην πίστα του «Albert Park» στην Αυστραλία, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 24 Μαρτίου, στις 06:00 ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:45 στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις της Formula 1, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, την Παρασκευή 22 Μαρτίου και το Σάββατο 23 Μαρτίου ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Το Grand Prix της Αυστραλίας, αποτελεί πια έναν από τους παραδοσιακούς προορισμούς, καθώς διεξάγεται εκεί από το 1985 και φέτος είναι η 37η φορά. Η πίστα του «Albert Park» της Μελβούρνης, που φιλοξενεί τον αγώνα F1, αντικατέστησε το 1996 το σιρκουί της Αδελαΐδας. H διαδρομή διέρχεται από δημόσιους δρόμους, αλλά και δρόμους του πάρκου, γι’ αυτό και γλιστράει αρκετά. Φέτος, υπάρχουν αρκετοί αγώνες υποστήριξης της F2 και της F3, οι οποίοι μεταδίδονται αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ και αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά το κράτημα της πίστας.

Είναι μια πολύ γρήγορη διαδρομή 14 στροφών, με μέση ωριαία ταχύτητα 235km/h και ιδιαίτερες απαιτήσεις από τα φρένα των μονοθεσίων. Εκτός του Φερστάπεν, που νίκησε πέρυσι, από τους εν ενεργεία οδηγούς στη συγκεκριμένη διαδρομή έχουν πάρει τη νίκη επίσης ο Αλόνσο (2006), ο Χάμιλτον (2008, 2015), ο Μπότας (2019) και ο Λεκλέρκ (2022), ενώ πολυνίκης ήταν και ο άτυχος Μίκαελ Σουμάχερ (2000, 2002, 2004).

Η διαδρομή του φιλόξενου αυστραλιανού πάρκου της Μελβούρνης άλλαξε το 2022. Η νέα χάραξη ευνοεί τα προσπεράσματα, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Κρίσιμο στοιχείο στο σετάρισμα του μονοθεσίου είναι η ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των στροφών, καθώς βοηθάει στο προσπέρασμα, δεδομένου ότι οι ευθείες της πίστας δεν είναι μεγάλες. Στη διάθεση όλων των οδηγών, θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4, C5. Θεωρητικά, η στρατηγική μιας αλλαγής είναι η πιο πιθανή.

Οι Αυστραλοί λατρεύουν τη Formula 1 και σ’ αυτό παίζει ρόλο και η παρουσία δυο συμπατριωτών τους στο grid, του Ντάνιελ Ρικάρντο και του Όσκαρ Πιάστρι. Η Μελβούρνη είναι μια παραθαλάσσια πόλη, με έντονη νυχτερινή ζωή και σημαντική ελληνική κοινότητα. Τα εισιτήρια έχουν από καιρό εξαντληθεί και η πίστα θα είναι κατάμεστη. Ο Φερστάπεν φαντάζει αήττητος και οι Πέρεζ, Λεκλέρκ, Σάινθ, Πιάστρι, Νόρις, Χάμιλτον, Ράσελ και Αλόνσο, μηχανεύονται τρόπους για να του κόψουν την φόρα. Οι αναλύσεις δείχνουν πως οι Red Bull δεν θα έχουν σημαντική υπεροχή στο «Albert Park», μένει όμως να αποδειχτεί του λόγου το αληθές.

Η Μελβούρνη προηγείται 9 ώρες της Αθήνας. Οι κατατακτήριες δοκιμές θα διεξαχθούν στις 16:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 07:00 ώρα Ελλάδος, το Σάββατο 23 Μαρτίου και θα μεταδοθούν απευθείας στο ΑΝΤ1+. O αγώνας θα διεξαχθεί στις 15:00 τοπική ώρα και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΑΝΤ1+ στις 06:00 ώρα Ελλάδος, την Κυριακή 24 Μαρτίου και ετεροχρονισμένα στις 16:45 από τον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 05:30, μισή ώρα πριν την προβολή του αγώνα στο ΑΝΤ1+, μπορείτε να δείτε αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις από την καρδιά της δράσης και, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη του τοπικού ήρωα, Ντάνιελ Ρικάρντο στον Πάνο Σεϊτανίδη.

Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Κώστας Λεώνης, Γιώργος Ανανίδας και στον σχολιασμό ο οδηγός αγώνων ταχύτητας Τζώρτζης Μαρκογιάννης.

Θα μπορέσει η Ferrari να κάνει την ανατροπή και να ρίξει από την κορυφή την Red Bull; Όλες οι απαντήσεις, θα δοθούν την Κυριακή 24 Μαρτίου, στις 6:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:45 στον ΑΝΤ1.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τους καλεσμένους του, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους διεκδικώντας πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia», να φτιάξουν την ομάδα τους στο F1 Fantasy και να τη βάλουν στη λίγκα F1 ANT1 και φυσικά να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

