Πτώση F-16 στην Ψαθούρα: Βίντεο από την έρευνα για την διάσωση του πιλότου

Βίντεο με την πορεία του σκάφους που έσπευσε για τη διάσωση του πιλότου του F-16 δημοσιεύτηκε μία ημέρα μετά το «θαύμα» στην Ψαθούρα.

Χάρη στην εμπειρία που είχε, αν και νέος σε ηλικία σώθηκε ο πιλότος του F-16, το οποίο συνετρίβη στη νήσο Ψαθούρα την Τετάρτη.

Δύο λεπτά πριν ο πιλότος κάνει χρήση του συστήματος εκτίναξης καθίσματος του μαχητικού είχε αναφέρει δια ασυρμάτου την δυσλειτουργία που είχε εντοπίσει στον κινητήρα. Το ραντάρ του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας έλαβε γνώση του συμβάντος κι ο 29χρονος ακολούθησε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να μπορέσει έστω την ύστατη στιγμή να σώσει το μαχητικό. Μέχρι που έφτασε η «ώρα μηδέν» και προχώρησε σε εγκατάλειψη.

Ο πιλότος έμεινε στο ειδικό του βαρκάκι, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία περισυλλογής του, στην οποία συμμετείχε και το σκάφος της οργάνωσης «Sea Shepherd», με το πλοίο «Εμμάνουελ Μπρόνερ».

Η οργάνωση, μάλιστα, ανήρτησε κι ένα βίντεο από τη στιγμή που πλησιάζει στο σημείο της συντριβής.

«Μόλις μας ενημέρωσε το λιμενικό για την πρώτη του αεροσκάφους F16 στην Ψαθούρα σπεύσαμε στο σημείο. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε η βοήθειά μας καθώς όλα πήγαν καλά για τον νεαρό πιλότο. Το σκάφος μας, ο καπετάνιος και οι εθελοντές μας είναι πάντα έτοιμα για κάθε περίσταση όπου θα ζητηθεί η συμβολή μας από τις τοπικές αρχές», αναφέρει το μήνυμα της οργάνωσης.

Ο νεαρός πιλότος περισυνελλέγη, τελικά, από ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Είναι καλά στην υγεία του και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

