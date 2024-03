Υγεία - Περιβάλλον

Πτώση F-16 στην Ψαθούρα: Εξιτήριο για τον πιλότο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια της πτώσης του F-16

Εξιτήριο πήρε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής ο 29χρονος Υποσμηναγός του μαχητικού F-16, που κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή στην Ψαθούρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που έχουν καταγράψει οι συνομιλίες του πιλότου, είναι ότι κάποια στιγμή o πιλότος διαπίστωσε ότι ο κινητήρας του έκανε «διακοπές» με αποτέλεσμα να σβήσει οριστικά.

Στη συνέχεια έκανε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να τον επανεκκινήσει, και αφού επέτυχαν όλες τότε ενημέρωσε ότι εγκαταλείπει το αεροσκάφος με την προσθαλάσσωσή του να γίνεται με επιτυχία.

Καθοριστική για την διάσωση του πιλότου ήταν η τήρηση των κανόνων ασφαλείας που οδήγησαν στην εκτίναξή του από το αεροσκάφος. Αμέσως μετά ενεργοποιήθηκε το αλεξίπτωτο με το οποίο ο πιλότος βρέθηκε στη θάλασσα όπου περίμενε πάνω από 1,5 ώρα για τη διάσωσή του λόγω των ιδιαίτερα κακών συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο.

