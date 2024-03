Κοινωνία

Κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων: Οι απολογίες των μελών, οι διάλογοι και οι “φίλες” (βίντεο)

Ο καθένας από τους έξι κατηγορούμενους ανέπτυξε την δική του υπερασπιστική γραμμή. Οι διάλογοι του κυκλώματος.

Του Μανώλη Ασαριώτη,

Στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν οδηγήθηκαν σήμερα οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

Τη δική τους υπερασπιστική γραμμή ανέπτυξαν κάθε ένας από τους έξι κατηγορούμενους για εμπλοκή στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

Η 25χρονη βασική κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να προσέγγισε τις επτά ανήλικες, να κανόνιζε τα ερωτικά ραντεβού και μάλιστα να τις συνόδευε σε αυτά, υποστήριξε ότι είναι φίλη των κοριτσιών και πως όλα είναι ψέματα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η 21 ετών κατηγορούμενη, που φέρεται να εξωθούσε στην πορνεία κάποια από τα θύματα.

Η 21χρονη φέρεται να είπε « Ξέρω κάποια κορίτσια στο πλαίσιο κοινωνικών συναναστροφών. Σε καμία περίπτωση δεν τις εξωθούσα στην πορνεία με οικονομικό αντάλλαγμα.Την κατηγορία αρνήθηκε και ο οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να μετέφερε ανήλικη σε ραντεβού.»

Ο 54χρονος οδηγός ταξί που κατηγορείται ισχυρίστηκε «Δεν μετέφερα τα κορίτσια σε ερωτικά ραντεβού. Αρνούμαι την κατηγορία.»

Ο 55χρονος που κατηγορείται ότι συνευρέθη σεξουαλικά με ανήλικες με αντάλλαγμα να τους κάνει τατουάζ, αλλά και ο 36χρονος που φέρεται να τις μετέφερε σε πάρτι εκτός Αθηνών επίσης αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.

Ο 55χρονος ειπε « Αρνούμαι τις κατηγορίες όπως μου αποδίδονται. Γνώριζα τα κορίτσια, έχω συνευρεθεί ερωτικά με κάποιες, που μου το πρότειναν γιατί ήθελαν να τους κάνω τατουάζ. Δεν ήξερα την ανηλικότητα τους.»

Ο 36χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε:

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της εμπορίας ανηλίκων. Με δύο κορίτσια πήγαμε μαζί σε ένα πάρτι και αυτό ήταν όλο.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται μηνύματα, που αντάλλαξαν οι ανήλικες με ενδιαφερόμενους άνδρες. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, το κορίτσι κάνει ξεκάθαρη την ηλικία του, με τον άνδρα να αδιαφορεί και να της προτείνει ταυτόχρονα να της δώσεις και ναρκωτικά.»

Οι διάλογοι που ήρθαν στο φώς της δημοσιότητας:

Ανήλικη: Ρε, άκουσε με, σου είπα, είμαι 17. Δεν έχω κλείσει τα 18 ακόμη.

Άνδρας: Καλά και 16 να ήσουν πάλι θέμα δεν θα είχα.

Ανήλικη: Λες μ…

Άνδρας: Τελικά πίνεις τίποτα κοπέλα μου; Να φέρω τίποτα;

Ανήλικη: Όχι δεν πίνω.

Άνδρας: Εγώ μόνο μαύρο και έχω και κοκαΐνη για τις γκόμενες που μου ζητάνε.

Μετά τις απολογίες οι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση τής 25χρονης, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

