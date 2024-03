Κύκλωμα πορνείας: Γονείς των ανήλικων θυμάτων έγιναν “ντετέκτιβ” – Τι λένε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κοινωνία

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις των γονιών που μπήκαν στη διαδικασία να ακολουθήσουν τα ίχνη των παιδιών τους, για να τα προστατέψουν.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Είναι ένα τεράστιο κύκλωμα, απλώς χωρίζονται σε ομάδες. Η μια έχει αυτές (ανήλικες), η άλλη έχει τις άλλες», δήλωσε στον ΑΝΤ1 μητέρα ανήλικου θύματος του κυκλώματος πορνείας που αποκαλύφθηκε χθες και είπε ότι : «Κινούμαστε όλοι μαζί, έδωσα δύναμη και στις άλλες μαμάδες, για να μην τα παρατάνε»

Οι γονείς των 7 κοριτσιών δηλώνουν ανακούφιση που έγιναν «ντεντέκτιβ» για να γλυτώσουν τις ανήλικες κόρες τους από κυκλώματα μαστροπείας , μετά και τις νέες συλλήψεις από την Αστυνομία.

«Και ‘γω από πίσω ήμουν, αλλά δυστυχώς...γίνανε αυτά που γίνανε. Η κόρη μου και πατέρα και μητέρα είχε, και σπίτι είχε. Οπότε, ό,τι μπόρεσα έκανα. Ό,τι μπόρεσα...», συμπληρώνει η γυναίκα.

Έψαχναν τις ανήλικες κόρες τους σε κλαμπ και νυχτερινά μαγαζιά. Κατάφεραν να μαζέψουν και να δώσουν στοιχεία στην Αστυνομία, ώστε μέσα Ιανουαρίου να πέσουν στα δίχτυα των Αρχών μια 31χρονη που κατηγορείται για μαστροπεία, ένας 34χρονος που φέρεται να φωτογράφιζε τα ανήλικα κορίτσια για ιστοσελίδα ερωτικών ραντεβού και ένας 55χρονος που κατηγορείται ότι έχει συνευρεθεί ερωτικά με ανήλικες έναντι αμοιβής. Όμως, οι γονείς ήξεραν ότι η 25χρονη «στρατολόγος», καθώς και άλλα μέλη ομάδας του κυκλώματος, κυκλοφορούσαν ακόμη ελεύθερα

Όπως δήλωσε άλλη μητέρα στον ΑΝΤ1 είχε γνώση για την 25χρονη συλληφθείσα και το τι έκανε. «Πήρα χαμπάρι γρήγορα», λέει, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως τα δύο κυκλώματα συνδέονται μεταξύ τους. Ναι, σίγουρα. Αυτές γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί είναι οι «τσατσάδες». Την [25χρονη] ξέρω πως κινείται, πως μπερδεύει τα μυαλά των κοριτσιών. Είναι επικίνδυνος άνθρωπος».





Ο ΑΝΤ1 μίλησε με την μητέρα μιας ακόμη ανήλικης - θύμα του δεύτερου κυκλώματος που έπεσε χθες στα δίχτυα των Αρχών. Το παιδί της στρατολογήθηκε από την 25χρονη συλληφθείσα , η οποία κυκλοφορούσε ελεύθερη παρά τις τρεις μηνύσεις που είχε καταθέσει σε βάρος της η μητέρα από τον Απρίλιο του 2023, για αρπαγή και σεξουαλική εκμετάλλευση. Η μητέρα υποστηρίζει ότι η 25χρονη δεν εξωθούσε μόνο ανήλικες στην πορνεία, αλλά τις υποχρέωνε και να διακινούν ναρκωτικά σε γνωστούς πελάτες του κυκλώματος!

«Η 25χρονη πήγαινε τα κορίτσια αρχικά σε γνωστά κλαμπ για «γλάστρες» και από εκεί «τσιμπούσε» πελάτες για να κλείσει ραντεβού. Σιγά σιγά απομάκρυνε την κόρη μου από το σπίτι, απομακρύνθηκε από εμάς, και τότε άρχισα να ψάχνω τι γίνεται. Όπως έχω καταθέσει και στις αρχές, το κύκλωμα έβαζε τα κορίτσια να διακινούν ναρκωτικά από κλαμπ σε κλαμπ, σε γνωστούς «πελάτες». Υπήρχαν μέρες που σε ένα βράδυ μπορεί να περνούσαν από 7-8 διαφορετικά κλαμπ, προφανώς για να μοιράσουν ναρκωτικές ουσίες. Έχουμε συνομιλίες και μηνύματα των παιδιών μας που τα έχουμε δώσει στην αστυνομία»

Τώρα, οι γονείς παλεύουν να στηρίξουν τα παιδιά τους.

«Το παιδί μου χρειάζεται υποστήριξη. Δεν μας άκουγε ποτέ, ένα παιδί ατίθασο, ξενύχτια, φασαρίες. Καταστραφήκαμε. Πως θα φτιάξουν την ζωή τους αυτά τα παιδιά;», διερωτάται πατέρας ενός κοριτσιού.

Οι γονείς των επτά κοριτσιών κάνουν έκκληση αν έχουν πέσει θύματα αυτών των δυο κυκλωμάτων και άλλα παιδιά, να βρουν το θάρρος και να βγουν να μιλήσουν στις Αρχές.

