Βασιλιάς Κάρολος για Κέιτ Μίντλετον: Τα πρώτα λόγια για την ανακοίνωση της ασθένειάς της

Στη δημοσιότητα δόθηκε η δήλωση του Βασιλιά Καρόλου σχετικά με την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντετον ότι πάσχει από καρκίνο.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν στη δημοσιότητα δήλωση του βασιλιά Κάρολου μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον ότι πάσχει από καρκίνο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε «τόσο περήφανος για την Κέιτ και το θάρρος της να μιλήσει» και ότι παραμένει σε «στενή επαφή με την αγαπημένη του νύφη», ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά τη δήλωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον για την ασθένειά της.

Ο Κάρολος, ο οποίος επίσης διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, παραμένει «σε στενή επαφή με την αγαπημένη του νύφη», ανέφεραν χαρακτηριστικά τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Και οι δύο Μεγαλειότητες θα συνεχίσουν να προσφέρουν την αγάπη και την υποστήριξή τους σε όλη την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» κατέληγε η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα Κέιτ, η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Μετά την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα στα μέσα Ιανουαρίου, "οι εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία καρκίνου", εξήγησε χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της νόσου.

"Είμαι τώρα στην αρχή μιας θεραπείας" χημειοθεραπείας, πρόσθεσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η πριγκίπισσα Κέιτ δήλωσε ότι πάει "καλά" και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή.

"Μας πήρε χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις", τα τρία παιδιά της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, δήλωσε η Κέιτ.

"Όπως τους είπα, είμαι καλά, και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας σε πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ", πρόσθεσε, λέγοντας ότι ελπίζει ότι ο κόσμος θα καταλάβει πως "χρειαζόμαστε χρόνο, χώρο και ήσυχη ιδιωτική ζωή καθόσον συνεχίζω τη θεραπεία μου".

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ', ο οποίος ανήλθε στον θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022, διαγνώστηκε επίσης με καρκίνο στις αρχές Φεβρουαρίου.





?? BREAKING: Kate Middleton has cancer - Kensington Palace pic.twitter.com/KXmfQbpjk9 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 22, 2024

