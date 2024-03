Αθλητικά

Miami Open: Η Σαμπαλένκα ξεπέρασε τον θρήνο και την Μπαντόσα

Νικηφόρα πρεμιέρα για την Αρίνα Σαμπαλένκα, στην οποία υποτάχθηκε η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία βρίσκεται στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά WTA 1000 του Μαϊάμι, καθώς επικράτησε της Ισπανίδας, Πάουλα Μπαντόσα, με 6-4, 6-3, μετά από μία ώρα και 22 λεπτά.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, κατάφερε να ξεπεράσει το σοκ από τον προ ημερών, θάνατο του πρώην συντρόφου της, Κονσταντίν Κολτσόφ.

Εις ένδειξη πένθους, τόσο η 25χρονη Σαμπαλένκα, νικήτρια του Australian Open τον περασμένο Ιανουάριο, όσο και η αντίπαλός της και σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, εμφανίσθηκαν στο κορτ ντυμένες στα μαύρα.

Η Σαμπαλένκα, έχει ζητήσει από τους διοργανωτές του τουρνουά, να μην κάνει δηλώσεις κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ από την πλευρά της, η Ισπανίδα τενίστρια, σχολίασε:

«Είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα, μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Φαίνεται στο γήπεδο. Την ξέρω εκτός γηπέδου και αυτό δεν με εκπλήσσει. Ήξερα ότι θα έπαιζε πολύ καλά, ή τουλάχιστον τόσο καλά όσο συνήθως. Της είπα ότι της εύχομαι τα καλύτερα, θα δούμε αν θα πάει μακριά στο τουρνουά».

Εν τω μεταξύ, ο αγώνας του συντρόφου της Μπαντόσα, Στέφανου Τσιτσιπά, διακόπηκε και αναμένεται να συνεχιστεί μετά από αρκετές ώρες.

