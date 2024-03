Αθλητικά

Euro 2024 - Εθνική Ελλάδας: Με κόσμο ο αγώνας με την Γεωργία

Την ευχέρεια να παρακολουθήσουν απο κοντά τον "τελικό" στην Τιφλίδα, που κρίνει την πρόκριση στα τελικά του Euro 2024, έχουν Έλληνες φίλαθλοι.

Η Εθνική Ελλάδας θα δώσει την προσεχή Τρίτη (26/3, 19:00) τη μάχη της με τη Γεωργία στην Τιφλίδα για μία θέση στα τελικά του EURO 2024 και στις εξέδρες του «Boris Paichadze» θα έχει την υποστήριξη και των Ελλήνων φιλάθλων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ το απόγευμα της Παρασκευής (22/3) όσοι φίλοι της Εθνικής Ελλάδας θέλουν να βρεθούν την Τρίτη (26/3) στον τελικό πρόκρισης στο Euro 2024, θα πρέπει να αιτηθούν την αγορά εισιτηρίου μέχρι τη Δευτέρα (25/3) το βράδυ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Από σήμερα έως τη Δευτέρα 25 Μαρτίου στις 21:00 οι φίλες και φίλοι της Εθνικής Ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν την αγορά εισιτήριου για τον αγώνα Γεωργία-Ελλάδα στο Εθνικό Στάδιο της Τιφλίδας "Boris Paichadze", ο οποίος εντάσσεται στον τελικό των play-offs του EURO 2024 και θα διεξαχθεί την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 19:00 (Ελλάδας).

Για να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι την αναμέτρηση και να βρεθούν στο πλευρό των διεθνών, χρειάζεται να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Να αποστείλουν αίτημα στο email ticketing@epo.gr.

Να αναφέρουν τον αριθμό των εισιτηρίων που επιθυμούν να αγοράσουν.

Να αναγράψουν με λατινικούς χαρακτήρες ονοματεπώνυμο, αριθμό διαβατηρίου/ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους.

Θα ακολουθήσει απαντητικό email με οδηγίες για τον τρόπο πληρωμής και παραλαβής των εισιτηρίων. Το κόστος κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 7 ευρώ».

