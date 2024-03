Κόσμος

Επίθεση στη Μόσχα – Ερντογάν: Το πρόσωπο της τρομοκρατίας είναι αιματηρό και προδοτικό

Τι δήλωσε ο Τόυρκος πρόεδρος σχετικά με το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα. Πώς... "συνδύασε" το θέμα με άλλον έναν υπαινιγμό κατά της Ελλάδας.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στον οποίο μετέφερε τα συλλυπητήριά του για όσους έχασαν τη ζωή τους στην αιματηρή τρομοκρατική ενέργεια την Παρασκευή το βράδυ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, νωρίτερα σε ομιλία του ο Ταγίπ Ερντογάν καταδικάζοντας την επίθεση, δήλωσε ότι η τρομοκρατία είναι απαράδεκτη από όποιον κι αν προέρχεται, όποιος κι αν είναι ο δράστης. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι οι Τούρκοι, ως λαός που γνωρίζει πολύ καλά το αιματηρό και προδοτικό πρόσωπο της τρομοκρατίας, μοιράζονται τον πόνο τον οποίο βιώνουν το ρωσικό έθνος και το ρωσικό κράτος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην τουρκική πρωτεύουσα, μια μόνο εβδομάδα πριν τις δημοτικές εκλογές, υπενθύμισε ότι «πριν από ένα αιώνα ο εχθρός», δηλαδή εννοούσε οι Έλληνες, χωρίς να τους κατονομάζει, «είχε φτάσει προ των πυλών της Άγκυρας αλλά οι Τούρκοι τοn αντέκρουσαν με ισχυρή θέληση η οποία αυτή θέληση είναι ακόμη και σήμερα ζωντανή», όπως ισχυρίστηκε.

