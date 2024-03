Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Εβδομάδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

Αφού αναφέρθηκε σε από καιρού προβλέψεις της για αναταραχή στην Ρωσία την περίοδο που διανύουμε, καθώς και για διαρκή προβλήματα της Κέιτ Μίντλετον, η Λίτσα Πατέρα ανέλυσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπως κάθε Κυριακή, τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, «Θα γίνει όψη της Αφροδίτης με τον Ουρανό στις 28 Μαρτίου: ένας έρωτας ξαφνικός, θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά επηρεάζονται, γενικώς θα περάσουμε πολύ καλά…»

«Πάρτε ένα λαχείο» προέτρεψε πολλάκις η Λίτσα Πατέρα, τονίζοντας πάντως ότι «είναι μέρες περίεργες και οι δυσκολίες δεν θα λείψουν» και σημειώνοντας ότι «Θέλει προσοχή στην έκλειψη στις 28 του μηνός, αλλά όσο προχωρά η εβδομάδα η Αφροδίτη κάνει ότι μπορει: πάρτε ένα λαχείο, ανοίξτε την καρδιά σας, γιατί μπορεί να έρθει ο έρωτας και έτσι έρχονται και οι καλύτερες ημέρες»

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

Ειδήσεις σήμερα:

Κέιτ Μίντλετον: η συγκίνηση, η στήριξη του κόσμου και το γεύμα με τον Κάρολο

25η Μαρτίου - Μητροπολίτης Κοζάνης: Ντροπή ότι τρώμε μπακαλιάρο… “για το έθιμο” (βίντεο)

Ο Γκέρεμι ζητά διαζύγιο γιατί τα παιδιά δεν είναι δικά του!