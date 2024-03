Κολοσσός Ρόδου: Πήρε τη νίκη από το Μαρούσι και δηλώνει “παρών” για την 6άδα (εικόνες)

Αθλητικά

Από ποια άλλη αναμέτρηση εξαρτάται, το αν η ομάδα της Ρόδου θα λάβει την 6η θέση στην κατάταξη της Basket League.

Ελπίδες για την 6η θέση διατήρησε ο Κολοσσός επικρατώντας του Αμαρουσίου με 89-85 στη Ρόδο, στο πλαίσιο της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της Basket League. Oι Ροδίτες θέλουν ήττα του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα αργότερα απόψε (20:15), για να λάβουν μέρος στα Play-In του ελληνικού πρωταθλήματος ως 6οι αφήνοντας εκτός και στα... πλέι άουτ την ΑΕΚ. Οι παίκτες του Κούρο Σεγκούρα ολοκλήρωσαν τη regular season με ρεκόρ 9-13, ενώ το μαχητικό στην 4η περίοδο Μαρούσι με ρεκόρ 7-15.

Ο Κολοσσός ήταν κυρίαρχος για τρία δεκάλεπτα, προσπερνώντας με μεγάλες διαφορές, αλλά είδε την ομάδα της Αθήνας να επιστρέφει στο 4ο δεκάλεπτο και να τον απειλεί μειώνοντας ακόμη και στο καλάθι (80-78) ενάμιση λεπτό πριν τη λήξη με τρίποντο του Χιλ. Ένα τρίποντο του Μπίλλη και ο MVP Γκάουντλοκ με 21 πόντους απέτρεψαν, όμως τα χειρότερα. Ο Σίμι Σίτου σημείωσε 19 πόντους, 12 ο Πόλεϊ και 11 ο Περάντες για τους νικητές. Από 18 πόντους είχαν οι Μπρίσκοου και Νικολαϊδης για το Μαρούσι.

Τα δεκάλεπτα: 23-7, 44-29, 68-52, 89-85

O Kολοσσός Ρόδου μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 7-0, για να ρίξει στο... καναβάτσο το Μαρούσι πριν συμπληρωθούν 8 λεπτά αγώνα, όταν ξέφυγε και με +19 (21-2). Ο Τάιλερ Πόλεϊ είχε προλάβει να ευστοχήσει σε δύο τρίποντα, ενώ είχε άξιους συμπαραστάτες τους Περάντες και Πετρόπουλο. Τους μοναδικούς 2 πόντους των φιλοξενούμενων είχε σημειώσει ο Ραντούλιτσα. Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης ξεκόλλησε το Μαρούσι μειώνοντας σε 21-4, ενώ ο ίδιος με τρίποντα έκανε και το 21-7, για να διαμορφώσει το σκορ της 1ης περιόδου, ο Πόλεϊ (23-7).

Η κυριαρχία των Ροδιτών συνεχίστηκε και στη 2η περίοδο, παρά το γεγονός πως το Μαρούσι βρήκε ρυθμό στην επίθεση (21-22 το επιμέρους σκορ). Ο Αϊζέια Μπρίσκοου έκανε τη διαφορά στο σκοράρισμα για την ομάδα της Αθήνας μέχρι το ημίχρονο. Όμως, οι Περάντες και Σίτου «τρυπούσαν» την άμυνα των παικτών του Βετούλα, για το 44-29, στο ημίχρονο.

Ο Κολοσσός διατήρησε διψήφια τιμή διαφοράς και στην 3η περίοδο, με το Μαρούσι να μην μπορεί να επιστρέψει. Κι αυτό γιατί οι παίκτες του Κούρο Σεγκούρα κυριαρχούσαν στα ριμπάουντ με 35 έναντι 15 του Αμαρουσίου στα πρώτα 30 λεπτά. Με... σχεδόν διπλάσια εύστοχα δίποντα και πολυφωνία στην επίθεση, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο +16 (68-52), στο 30ό λεπτό. Ο Γκάουντλοκ, πάντως ήταν ο παίκτης που είχε ξεχωρίσει επιθετικά σε αυτό το 3ο δεκάλεπτο για τον Κολοσσό.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως οι γηπεδούχοι θα έφταναν σε μία άνετη νίκη, το Μαρούσι έκανε επιμέρους σκορ 21-33 στην 4η περίοδο. Ο Μπρίσκοου ήταν ο παίκτης των φιλοξενούμενων που έδωσε το έναυσμα για αντεπίθεση διαρκείας, με τρίποντο και φάουλ για το 73-60. Με σερί 10-23, η ομάδα του Νίκου Βετούλα μείωσε σε 78-75 και εν συνεχεία σε 80-78 με τρίποντο του Χιλ. Ωστόσο, ο Μπίλλης ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο, βάζοντας μπροστά με 83-78 στους γηπεδούχους, οι οποίοι σε εκείνο το σημείο ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη, με το τελικό 89-85, αφού ο Γκάουντλοκ πήγε στη γραμμή των βολών και ήταν εύστοχος.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τηγάνης, Μπακάλης

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Ουτόμι, Πετρόπουλος 6 (1), Σίτου 19, Πόλεϊ 12 (2), Περάντες 11 (1), Γκάουντλοκ 21 (1), Κολοβέρος 2, Μπραϊκοβιτς 8, Παπαγιάννης, Μπίλλης 4 (1), Καμαριανός 3, Παπαδάκης 3 (1)

ΜΑΡΟΥΣΙ (Νίκος Βετούλας): Κόζι 5 (1), Στασινός, Τζουίστον 16, Ραντούλιτσα 7, Γούνταρντ 6 (1), Χιλ 14 (3), Μπόγρης, Μπρίσκοου 18 (2), Φιλιππάκος, Νικλαϊδης 18 (4).

