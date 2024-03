Κόσμος

Επίθεση στη Μόσχα - Μεντβέντεφ: Θα πάρουμε εκδίκηση για κάθε νεκρό ή τραυματία Ρώσο

Η Μόσχα θα στοχοποιήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τους φονικούς πυροβολισμούς απ' όπου κι αν προέρχονται, δηλώνει ο Μεντβέντεφ. Βίντεο με τους υπόπτους να οδηγούνται σε ανάκριση με δεμένα μάτια κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

-

Η Ρωσία θα στοχοποιήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τους φονικούς πυροβολισμούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα από όπου κι αν προέρχονται και όποιοι κι αν είναι, δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε την Παρασκευή ότι αυτοί που σχεδίασαν την επίθεση πρέπει να κυνηγηθούν και να σκοτωθούν, έκανε την τελευταία του δήλωση στον επίσημο λογαριασμό του στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Θα πάρουμε εκδίκηση για τον κάθε ένα και για όλους (αυτούς που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν). Και όσοι εμπλέκονται, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, τη θέση, την ιδιότητά τους, είναι πλέον ο κύριος και νόμιμος στόχος μας", τόνισε.

Οι σημασίες κυματίζουν μεσίστιες στη Ρωσία σήμερα, ημέρα εθνικού πένθους για τους δεκάδες ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από τα πυρά ενόπλων με αυτόματα όπλα στην επίθεση στα προάστια της Μόσχας την Παρασκευή.

Σοκαριστικά βίντεο που δημοσίευσε ο ISIS

Το γύρο του κόσμου κάνουν επίσης τα σοκαριστικά βίντεο, που φέρεται να τράβηξε ένας από τους ενόπλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο της Μόσχας, όπου εμφανίζονται οι δράστες να «γαζώνουν» με τα καλάσνικοφ τους, θεατές. Παρόλο που οι εικόνες αυτές, που φέρεται ότι ανάρτησε η ISIS K, ανατρέπουν το αφήγημα της Μόσχας περί ανάμειξης του Κιέβου στην επίθεση, ο Πούτιν επιμένει.

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στη Ρωσία, που τηρεί ημέρα εθνικού πένθους, μετά το μακελειό, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ανάβει κερί στη μνήμη των νεκρών.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε την 24η Μαρτίου ημέρα εθνικού πένθους και υποσχέθηκε να βρει και να εντοπίσει όλους τους υπεύθυνους για το μακελειό στη Μόσχα που έσπειρα τον θάνατο.

Βίντεο των ρωσικών αρχών με τους υπόπτους με δεμένα μάτια να οδηγούνται σε ανάκριση

Άνδρες των ρωσικών δυνάμεων ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, κρατούν τους συλληφθέντες για το μακελειό στη Μόσχα, καθώς βγαίνουν από ένα φορτηγάκι.

Οι ρώσοι, όπως φαίνεται στα πλάνα, βγάζουν από ένα βαν τουλάχιστον τρεις άνδρες με δεμένα μάτια και χέρια και τους οδηγούν προς τις αίθουσες του κτιρίου. Δύο από τους άνδρες φαίνονται με τα κεφάλια τους πιεσμένα σε έναν τοίχο και τα χέρια τους δεμένα με χειροπέδες.





